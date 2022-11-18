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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Киева не исключают полного отключения света – замглавы КГГА

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В Киеве используются стабилизационные отключения электричества
В Киеве используются стабилизационные отключения электричества
Фото: EPA

Киев перешел к стабилизационным отключениям электроэнергии, власти готовятся к разным сценариям развития событий. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник 18 ноября в эфире телеканала "Киев".

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более четырех часов. Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию", – сказал он.

Поворозник объяснил, что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киев. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

Вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Киев, электричество, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, Николай Поворозник
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