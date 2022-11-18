Власти Киева не исключают полного отключения света – замглавы КГГА

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более четырех часов. Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию", – сказал он.
Поворозник объяснил, что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киев. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
Вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.