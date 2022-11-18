Власти Киева не исключают полного отключения света – замглавы КГГА

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению. Сейчас мы перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не более четырех часов. Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию", – сказал он.

Поворозник объяснил, что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться.