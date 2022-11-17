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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Еврокомиссии заявили о близкой к критической ситуации в энергосистеме Украины

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Ленарчич оценил ситуацию в Украине
Ленарчич оценил ситуацию в Украине
Фото: EPA

Нанесенный Россией украинской энергосистеме ущерб приближается к критическому. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в Twitter 17 ноября.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Европейский союз работает без перебоев, чтобы поддерживать электроснабжение", – написал он.

Ленарчич отметил, что дополнительная помощь оказывается через механизм гражданской защиты при участии Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга, Швеции.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Теги: Еврокомиссия, энергетика, электричество, электроэнергия, российская агрессия, война России против Украины, энергосистема
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