В Еврокомиссии заявили о близкой к критической ситуации в энергосистеме Украины

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Европейский союз работает без перебоев, чтобы поддерживать электроснабжение", – написал он.
Ленарчич отметил, что дополнительная помощь оказывается через механизм гражданской защиты при участии Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга, Швеции.
The destruction of * 's energy infrastructure is reaching a critical point.— Janez Lenar * i * (@JanezLenarcic) November 17, 2022
The * is working uninterruptedly to help sustain its electricity supply.
As we speak, more assistance is being delivered via the #EUCivilProtection Mechanism from * . https://t.co/q4BBMBlwsq
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.