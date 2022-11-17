В Еврокомиссии заявили о близкой к критической ситуации в энергосистеме Украины

Ленарчич оценил ситуацию в Украине Фото: EPA

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Европейский союз работает без перебоев, чтобы поддерживать электроснабжение", – написал он.

Ленарчич отметил, что дополнительная помощь оказывается через механизм гражданской защиты при участии Бельгии, Финляндии, Германии, Словакии, Люксембурга, Швеции.