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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По задумке террористов РФ, Украина должна была погаснуть еще после первой атаки. Военные и энергетики это предотвратили – ДТЭК

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Из-за российских обстрелов в Украине ввели графики отключения света
Из-за российских обстрелов в Украине ввели графики отключения света
Фото: EPA

Украинские военные и энергетики не дали российским оккупационным войскам уничтожить энергосистему Украины. Об этом в эфире национального телемарафона, который транслировало Общественное, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"По замыслу российских террористов, Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли этого сделать ни 10 октября, ни 18-го, ни 15 ноября, когда выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных прежде всего и наших энергетиков и спасателей", – сказал он.

Сахарук отметил, что ситуация по-прежнему сложная, но контролируемая, и Россия не смогла достичь своей цели.

Он добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и защитить энергооборудование от обломков снарядов и взрывных волн.

"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, оно просто несоразмерно с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", – подчеркнул Сахарук.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Теги: Россия, Украина, энергетика, ДТЭК, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, энергосистема
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