По задумке террористов РФ, Украина должна была погаснуть еще после первой атаки. Военные и энергетики это предотвратили – ДТЭК

"По замыслу российских террористов, Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли этого сделать ни 10 октября, ни 18-го, ни 15 ноября, когда выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных прежде всего и наших энергетиков и спасателей", – сказал он.

Сахарук отметил, что ситуация по-прежнему сложная, но контролируемая, и Россия не смогла достичь своей цели.

Он добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и защитить энергооборудование от обломков снарядов и взрывных волн.

"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, оно просто несоразмерно с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", – подчеркнул Сахарук.