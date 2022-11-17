По задумке террористов РФ, Украина должна была погаснуть еще после первой атаки. Военные и энергетики это предотвратили – ДТЭК

"По замыслу российских террористов, Украина должна была погаснуть еще после первой массированной атаки. Но они не смогли этого сделать ни 10 октября, ни 18-го, ни 15 ноября, когда выпустили рекордное количество ракет. Это заслуга военных прежде всего и наших энергетиков и спасателей", – сказал он.
Сахарук отметил, что ситуация по-прежнему сложная, но контролируемая, и Россия не смогла достичь своей цели.
Он добавил, что для прохождения зимы необходимо обеспечить эффективную работу противовоздушной обороны и защитить энергооборудование от обломков снарядов и взрывных волн.
"Принимая во внимание, какое количество ресурса потратила Россия для того, чтобы наступил так называемый блэкаут, оно просто несоразмерно с той устойчивостью, которую сейчас показывает украинская энергетическая система", – подчеркнул Сахарук.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.