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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Будут плановые включения. Украинцы могут оставаться без света по несколько дней – ДТЭК

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Украинцы будут дольше сидеть без света
Украинцы будут дольше сидеть без света
Фото: EPA

В результате ракетной атаки по всей Украине действуют аварийные отключения. Света может не быть по нескольку дней, рассказавл исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона "Єдині новини", который транслировал канал ТСН.

Сахарук назвал ситуацию хоть и очень сложной, но контролируемой. По его словам, оккупанты на этот раз нанесли много вреда подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые запитаны многие области в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания по одной из ТЭС группы ДТЭК остановлена ее работа.

Из-за значительных повреждений около 40% потребителей в Украине остались без света, сказал Сахарук. Прогнозов, когда эта цифра уменьшится, пока нет. И отключения электричества могут стать намного более длительными.

"Это дни. Мы будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки", – сказал он.

По его словам, оперативные меры по подключению потребителей были приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Теги: электричество, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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