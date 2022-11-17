Будут плановые включения. Украинцы могут оставаться без света по несколько дней – ДТЭК

Сахарук назвал ситуацию хоть и очень сложной, но контролируемой. По его словам, оккупанты на этот раз нанесли много вреда подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые запитаны многие области в центре и на западе. Кроме того, из-за попадания по одной из ТЭС группы ДТЭК остановлена ее работа.
Из-за значительных повреждений около 40% потребителей в Украине остались без света, сказал Сахарук. Прогнозов, когда эта цифра уменьшится, пока нет. И отключения электричества могут стать намного более длительными.
"Это дни. Мы будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки", – сказал он.
По его словам, оперативные меры по подключению потребителей были приняты там, где это возможно, и частично начались восстановительные работы, но их пока нельзя провести везде.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.