В Киеве введены экстренные отключения света

Графики отключений света не действуют в Киеве Фото: EPA

В связи с этим графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", – говорится в сообщении.