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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Работают круглосуточно. "Укрэнерго" на примерах разъяснила ситуацию в энергосистеме страны

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"Укрэнерго" показала последствия российского ракетного удара по одной из подстанций
"Укрэнерго" показала последствия российского ракетного удара по одной из подстанций
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

В "Укрэнерго" рассказали, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов. Объяснения были опубликованы в Facebook 17 ноября.

В компании предложили представить, что большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, разрушены и больше не пригодны для проезда.

"Попасть из Львова в Харьков все еще возможно, но гораздо меньшими дорогами, пропускная способность которых не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8–10 часов, может занимать несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее", – привела пример "Укрэнерго".

По словам компании, именно это происходит сейчас в энергосистеме страны. Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Эта инфраструктура необходима для выдачи электроэнергии с электростанций и передачи из западных регионов на восток. Для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы и избежать еще больших аварий, "Укрэнерго" вынуждена прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по всей стране.

"Такие меры сравнимы с работой регулятора во время пробок на дорогах. Если на трассе продолжаются ремонтные работы, регулятор останавливает движение автомобилей с одной стороны и пропускает других. Это единственная возможность проехать по узкой дороге при таких обстоятельствах", – объяснили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что не могут показать все масштабы разрушений из соображений безопасности. Компания опубликовала фотографию одного примера последствий российских атак. На снимке – трансформатор на одной из крупных подстанций на западе Украины. В момент попадания в него без света осталось около 400 тыс. человек. Таких трансформаторов сейчас в энергосистеме десятки. Это оборудование невозможно заменить быстро. Тем не менее более 1 тыс. специалистов "Укрэнерго" круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы, заверили в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid044Qd8qYWupoK75YSUtavMqhETVAwkDypBCWD1kvHouawTymk44CQBYDoS51VxySHl

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

Теги: Укрэнерго, электричество, электроэнергия, отключение света, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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