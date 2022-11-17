Работают круглосуточно. "Укрэнерго" на примерах разъяснила ситуацию в энергосистеме страны

В компании предложили представить, что большинство ключевых транспортных развязок и мостов на магистральных трассах, по которым можно добраться с запада на восток, разрушены и больше не пригодны для проезда.

"Попасть из Львова в Харьков все еще возможно, но гораздо меньшими дорогами, пропускная способность которых не может обеспечить большой поток автомобилей. Это означает, что время на дорогу, которое было 8–10 часов, может занимать несколько дней. Где-то придется постоять в пробке и ехать медленнее", – привела пример "Укрэнерго".

По словам компании, именно это происходит сейчас в энергосистеме страны. Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Эта инфраструктура необходима для выдачи электроэнергии с электростанций и передачи из западных регионов на восток. Для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы и избежать еще больших аварий, "Укрэнерго" вынуждена прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по всей стране.

"Такие меры сравнимы с работой регулятора во время пробок на дорогах. Если на трассе продолжаются ремонтные работы, регулятор останавливает движение автомобилей с одной стороны и пропускает других. Это единственная возможность проехать по узкой дороге при таких обстоятельствах", – объяснили в компании.

В "Укрэнерго" отметили, что не могут показать все масштабы разрушений из соображений безопасности. Компания опубликовала фотографию одного примера последствий российских атак. На снимке – трансформатор на одной из крупных подстанций на западе Украины. В момент попадания в него без света осталось около 400 тыс. человек. Таких трансформаторов сейчас в энергосистеме десятки. Это оборудование невозможно заменить быстро. Тем не менее более 1 тыс. специалистов "Укрэнерго" круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы, заверили в компании.