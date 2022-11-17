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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы

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Российская атака 15 ноября сильно разрушила объекты генерации и системы передачи электроэнергии в Украине
Российская атака 15 ноября сильно разрушила объекты генерации и системы передачи электроэнергии в Украине
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития на следующей неделе рассмотрит экстренный кредит для НЭК "Укрэнерго", необходимый для восстановления украинской энергосистемы. Об этом 17 ноября заявил управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне, сообщает Reuters.

По его словам, банк планирует обсуждение возможного финансирования 21 ноября. Речь о "сотне миллионов евро", которые помогут вернуть к работе разрушенную российскими атаками инфраструктуру, пишет агентство.

Патроне отметил, что руководство ЕБРР решило запустить экстренную кредитную линию для "Укрэнерго" после встречи с президентом, премьер-министром и генеральным директором компании. Оформить кредит в течение месяца – "это то, что нам нужно сделать", цитирует его Reuters.

Контекст:15 ноября оккупанты выпустили по территории Украины более 90 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе. По информации Офиса президента Украины, повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. 

Эта атака была самой масштабной с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Это может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.

Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

Теги: энергетика, Укрэнерго, ЕБРР, война России против Украины, Маттео Патроне
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