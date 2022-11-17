ЕБРР готовит экстренный кредит на восстановление украинской энергосистемы

По его словам, банк планирует обсуждение возможного финансирования 21 ноября. Речь о "сотне миллионов евро", которые помогут вернуть к работе разрушенную российскими атаками инфраструктуру, пишет агентство.
Патроне отметил, что руководство ЕБРР решило запустить экстренную кредитную линию для "Укрэнерго" после встречи с президентом, премьер-министром и генеральным директором компании. Оформить кредит в течение месяца – "это то, что нам нужно сделать", цитирует его Reuters.
Эта атака была самой масштабной с начала вторжения РФ в Украину, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Это может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии. Введены аварийные отключения", – отметил он.
Сегодня по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.