В Украине возможны новые аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме, отметили в компании.

"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – говорится в сообщении.