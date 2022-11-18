В Украине возможны новые аварийные отключения света – "Укрэнерго"

Из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в регионах Украины, где уже возобновлено электроснабжение после ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме, отметили в компании.
"Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", – говорится в сообщении.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в столице. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последняя массированная атака на энергосистему страны была 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, более 70% из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
В "Укрэнерго" 17 ноября объяснили, почему вынуждены прибегать к отключениям электричества после российских обстрелов.