В Черниговской области разрешили освещать переходы и включать светофоры

Переходы и светофоры в регионе должны будут обеспечить автономным питанием Фото: depositphotos.com

По его словам, Совет обороны области на этой неделе поручил районным военным администрациям и органам местного самоуправления включить освещение пешеходных переходов и обеспечить работу светофоров в темное время суток до начала комендантского часа.

"Сейчас на автодорогах области значительно выросло количество ДТП в темное время суток. Особенно много аварий происходит в Чернигове, Нежине и Прилуках в промежутке с 16 до 20 часов. Поэтому решение Совета обороны сделает ситуацию на дорогах более безопасной", – отметил Чаус.

По его словам, органы местного самоуправления и РВА должны также до конца года обеспечить переходы и светофоры автономным питанием, чтобы освещение работало и во время аварийных отключений электричества.