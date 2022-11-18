В Черниговской области разрешили освещать переходы и включать светофоры

По его словам, Совет обороны области на этой неделе поручил районным военным администрациям и органам местного самоуправления включить освещение пешеходных переходов и обеспечить работу светофоров в темное время суток до начала комендантского часа.
"Сейчас на автодорогах области значительно выросло количество ДТП в темное время суток. Особенно много аварий происходит в Чернигове, Нежине и Прилуках в промежутке с 16 до 20 часов. Поэтому решение Совета обороны сделает ситуацию на дорогах более безопасной", – отметил Чаус.
По его словам, органы местного самоуправления и РВА должны также до конца года обеспечить переходы и светофоры автономным питанием, чтобы освещение работало и во время аварийных отключений электричества.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, после этого были новые атаки.
Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
15 ноября в Украине была крупнейшая атака на энергетическую систему с начала войны. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
Вечером 17 ноября в Украине без света было 10 млн человек. В Киеве применили рекордные ограничения.