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В Черниговской области разрешили освещать переходы и включать светофоры

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Переходы и светофоры в регионе должны будут обеспечить автономным питанием
Переходы и светофоры в регионе должны будут обеспечить автономным питанием
Фото: depositphotos.com

Совет обороны Черниговской области разрешил включить освещение пешеходных переходов и светофоры. Об этом сообщил 17 ноября в Telegram глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его словам, Совет обороны области на этой неделе поручил районным военным администрациям и органам местного самоуправления включить освещение пешеходных переходов и обеспечить работу светофоров в темное время суток до начала комендантского часа.

"Сейчас на автодорогах области значительно выросло количество ДТП в темное время суток. Особенно много аварий происходит в Чернигове, Нежине и Прилуках в промежутке с 16 до 20 часов. Поэтому решение Совета обороны сделает ситуацию на дорогах более безопасной", – отметил Чаус. 

По его словам, органы местного самоуправления и РВА должны также до конца года обеспечить переходы и светофоры автономным питанием, чтобы освещение работало и во время аварийных отключений электричества. 

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, после этого были новые атаки.

Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

15 ноября в Украине была крупнейшая атака на энергетическую систему с начала войны. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

Вечером 17 ноября в Украине без света было 10 млн человек. В Киеве применили рекордные ограничения.

Теги: ДТП, авария, электричество, Черниговская область, отключение света, веерные отключения, дороги, светофор, Вячеслав Чаус
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