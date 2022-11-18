Вечером в Украине без света было 10 млн человек. В Киеве применили рекордные ограничения

Он рассказал, что в течение дня в Украине были как плановые, так и аварийные отключения света.
"По состоянию на сейчас более 10 млн украинцев без электричества. Больше всего – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", – заверил глава государства.
Сегодня оператор системы передачи электроэнергии – "Укрэнерго" – сообщил, что оккупанты нанесли значительный урон энергетической инфраструктуре Украины.
"Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в таких условиях и избежать еще больших аварий, мы вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по стране. Сейчас, к сожалению, графики применены по всей Украине", – рассказали в компании.
Сергей Коваленко, гендиректор компании Yasno, которая занимается поставками электроэнергии и входит в группу ДТЭК, рассказал в Facebook, что 17 ноября в Киеве были рекордные ограничения электроснабжения.
"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача – обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – написал он.
Коваленко объяснил, что поскольку отключения были экстренными, никто не может спрогнозировать, сколько они будут продолжаться.
"Операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку проводят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по мотивам безопасности они не распространяют информацию по поводу поражений и статуса ремонтов, – отметил руководитель Yasno. – Экстренные могут длиться дольше четырех часов. Иногда гораздо дольше".
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киев. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки.
Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".