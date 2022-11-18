Вечером в Украине без света было 10 млн человек. В Киеве применили рекордные ограничения

В Киеве в четверг были экстренные отключения электроэнергии, систему ограничили почти на 523 МВт Фото: EPA

Он рассказал, что в течение дня в Украине были как плановые, так и аварийные отключения света.

"По состоянию на сейчас более 10 млн украинцев без электричества. Больше всего – в Винницкой, Одесской, Сумской областях и Киеве. Мы делаем все, чтобы нормализовать поставки", – заверил глава государства.

Сегодня оператор системы передачи электроэнергии – "Укрэнерго" – сообщил, что оккупанты нанесли значительный урон энергетической инфраструктуре Украины.

"Только 15 ноября вражеские ракеты повредили 15 энергообъектов, не работают тысячи километров магистральных высоковольтных линий. Для того, чтобы удержать стабильную работу энергосистемы в таких условиях и избежать еще больших аварий, мы вынуждены прибегать к принудительным ограничениям потребления – до 40% по стране. Сейчас, к сожалению, графики применены по всей Украине", – рассказали в компании.

Сергей Коваленко, гендиректор компании Yasno, которая занимается поставками электроэнергии и входит в группу ДТЭК, рассказал в Facebook, что 17 ноября в Киеве были рекордные ограничения электроснабжения.

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача – обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений", – написал он.

Коваленко объяснил, что поскольку отключения были экстренными, никто не может спрогнозировать, сколько они будут продолжаться.

"Операторы не знают, как быстро восстановят сети после экстренных отключений. Оценку проводят энергетики, привлеченные к ремонтным работам. Сейчас по мотивам безопасности они не распространяют информацию по поводу поражений и статуса ремонтов, – отметил руководитель Yasno. – Экстренные могут длиться дольше четырех часов. Иногда гораздо дольше".