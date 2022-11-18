Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС €2,5 млрд – Шмыгаль

"По результатам сегодняшних переговоров рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около €18 млрд", – написал он.

Шмыгаль также сообщил, что стороны продолжают углублять интеграцию Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорились пересмотреть план приоритетных действий по внедрению соглашения о зоне свободной торговли. Идет работа над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", добавил премьер.