Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС €2,5 млрд – Шмыгаль

"По результатам сегодняшних переговоров рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около €18 млрд", – написал он.
Шмыгаль также сообщил, что стороны продолжают углублять интеграцию Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорились пересмотреть план приоритетных действий по внедрению соглашения о зоне свободной торговли. Идет работа над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", добавил премьер.
Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.
Саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине пакета в размере до €1,5 млрд в месяц на общую сумму до €18 млрд в 2023 году. Евросоюз представит подготовленный пакет поддержки на этой неделе, анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 ноября.