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Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС €2,5 млрд – Шмыгаль

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Денис Шмыгаль рассказал об итогах встречи с Валдисом Домбровскисом
Денис Шмыгаль рассказал об итогах встречи с Валдисом Домбровскисом
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

На следующей неделе Украина ожидает получить от Евросоюза €2,5 млрд макрофинансовой помощи. Об этом шла речь на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram 18 ноября.

"По результатам сегодняшних переговоров рассчитываем уже в январе 2023 года на первую часть финансирования ЕС в рамках "макрофинансовой помощи плюс" на общую сумму около €18 млрд", – написал он.

Шмыгаль также сообщил, что стороны продолжают углублять интеграцию Украины в единый рынок ЕС. В частности, договорились пересмотреть план приоритетных действий по внедрению соглашения о зоне свободной торговли. Идет работа над скорейшим присоединением к единой зоне роуминга ЕС и "промышленным безвизом", добавил премьер.

Контекст:

Общая финансовая помощь Украине, которую оказал Евросоюз (не считая поддержки от государств – членов ЕС лично), составляет €22 млрд, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 3 ноября.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине пакета в размере до €1,5 млрд в месяц на общую сумму до €18 млрд в 2023 году. Евросоюз представит подготовленный пакет поддержки на этой неделе, анонсировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 ноября. 

Теги: Евросоюз, Валдис Домбровскис, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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