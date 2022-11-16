"Ценим то, что вы остались". Зеленский в Киеве обсудил восстановление Украины с делегацией Всемирного банка, приехавшей в день ракетной атаки оккупантов

Встреча должна была состояться 15 ноября, в день, когда делегация приехала в Украину, но была перенесена из-за массированной ракетной атаки российских оккупантов, отметил украинский лидер.
"Всегда хочется тепло поздравлять наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", – сказал Зеленский в начале встречи.
Он добавил, что Всемирный банк уже выделил Украине около $11,4 млрд, и поблагодарил за поддержку на протяжении всего периода российского вторжения.
"В ходе встречи обсудили подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и здравоохранения. Благодарю Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды Украины с первых дней полномасштабной войны", – написал президент.
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24 октября Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов.
Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".