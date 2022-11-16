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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ценим то, что вы остались". Зеленский в Киеве обсудил восстановление Украины с делегацией Всемирного банка, приехавшей в день ракетной атаки оккупантов

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"Ценим то, что вы остались". Зеленский в Киеве обсудил восстановление Украины с делегацией Всемирного банка, приехавшей в день ракетной атаки оккупантов / ГОРДОН

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября сообщил в Instagram о визите в Украину делегации Всемирного банка.

Встреча должна была состояться 15 ноября, в день, когда делегация приехала в Украину, но была перенесена из-за массированной ракетной атаки российских оккупантов, отметил украинский лидер.

"Всегда хочется тепло поздравлять наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", – сказал Зеленский в начале встречи.

Он добавил, что Всемирный банк уже выделил Украине около $11,4 млрд, и поблагодарил за поддержку на протяжении всего периода российского вторжения.

"В ходе встречи обсудили подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и здравоохранения. Благодарю Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды Украины с первых дней полномасштабной войны", – написал президент.

24 октября Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Всего с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров около $18 млрд, сообщили в Минфине 12 сентября.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов.

Госбюджет 2022 года почти наполовину наполняется за счет международных грантов и кредитов от внешних партнеров. Госбюджет Украины на 2023 год рассчитан с дефицитом в 1,29 трлн грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, власти "прилагают максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году".

Теги: Россия, Киев, транспорт, Украина, Всемирный банк, Владимир Зеленский, финансовая помощь, обстрелы, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, визит, инфраструктура, встреча, здравоохранение, макрофинансовая помощь, российские оккупанты
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