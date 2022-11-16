"Ценим то, что вы остались". Зеленский в Киеве обсудил восстановление Украины с делегацией Всемирного банка, приехавшей в день ракетной атаки оккупантов

Встреча должна была состояться 15 ноября, в день, когда делегация приехала в Украину, но была перенесена из-за массированной ракетной атаки российских оккупантов, отметил украинский лидер.

"Всегда хочется тепло поздравлять наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", – сказал Зеленский в начале встречи.

Он добавил, что Всемирный банк уже выделил Украине около $11,4 млрд, и поблагодарил за поддержку на протяжении всего периода российского вторжения.

"В ходе встречи обсудили подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и здравоохранения. Благодарю Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды Украины с первых дней полномасштабной войны", – написал президент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

24 октября Reuters сообщило, что Всемирный банк выделил Украине дополнительные $500 млн для помощи в оплате неотложных расходов, вызванных вторжением России.