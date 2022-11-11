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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил европейцам, что Украина готова еще больше усилить Европу

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Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку Украины
Зеленский поблагодарил Евросоюз за поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский посредством видео обратился к жителям стран Европы по поводу инициативы Европейского союза "Пути солидарности (Solidarity Lanes) ЕС – Украина". Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Сегодня Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития объявили о выделении в рамках инициативы дополнительных €850 млн, а Всемирный банк – €100 млн для поддержки украинского экспорта, в частности путем реализации целевых совместных проектов", – говорится в сообщении.

В обращении к европейцам, которое транслировалось на телеканале Europe by Satellite и других ресурсах, Зеленский поблагодарил Евросоюз "за неизменную поддержку, которую Украина получает с первых часов российского вторжения".

"Знайте: ваша оборонная, финансовая, политическая и гуманитарная помощь позволила спасти миллионы жизней. Это солидарность, которая наглядно демонстрирует силу европейских ценностей. Когда Европа по-настоящему объединена, никакой тирании не отобрать свободу европейцев", – сказал президент Украины.

Он также напомнил о блокировке Россией черноморских путей из Украины после начала полномасштабной войны.

"Но мы смогли открыть новую дорогу экономической жизни через территорию Европейского союза. И по этой дороге жизни наладили поставки, которые критически важны не только для Украины, но и для всей Европы и многих других стран – партнеров Европы. Накануне полугодия инициативы Solidarity Lanes я подтверждаю нашу готовность и дальше работать вместе с вами для того, чтобы еще больше усилить нашу Европу. Усилить экономически и социально. Усилить наши государства, наши компании, наших людей", – заявил Зеленский.

Контекст:

Инициатива "Пути солидарности ЕС – Украина" основана 12 мая, ее цель – способствовать налаживанию и усовершенствованию альтернативных маршрутов экспорта украинской сельхозпродукции в связи с блокированием Россией черноморских портов Украины, а также обеспечить возможность импорта необходимых товаров в Украину.

Инициатива предусматривает реализацию комплекса мер по устранению задержек транспорта на границах Украины с государствами Европейского союза, улучшению автомобильного, железнодорожного и речного сообщения между Украиной и ЕС в будущем, отметили в пресс-службе Зеленского.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: инвестиции, импорт, Всемирный банк, Европейская комиссия, гуманитарная помощь, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, президент, Евросоюз, ЕС
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