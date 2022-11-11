Зеленский заявил европейцам, что Украина готова еще больше усилить Европу

"Сегодня Европейская комиссия вместе с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития объявили о выделении в рамках инициативы дополнительных €850 млн, а Всемирный банк – €100 млн для поддержки украинского экспорта, в частности путем реализации целевых совместных проектов", – говорится в сообщении.

В обращении к европейцам, которое транслировалось на телеканале Europe by Satellite и других ресурсах, Зеленский поблагодарил Евросоюз "за неизменную поддержку, которую Украина получает с первых часов российского вторжения".

"Знайте: ваша оборонная, финансовая, политическая и гуманитарная помощь позволила спасти миллионы жизней. Это солидарность, которая наглядно демонстрирует силу европейских ценностей. Когда Европа по-настоящему объединена, никакой тирании не отобрать свободу европейцев", – сказал президент Украины.

Он также напомнил о блокировке Россией черноморских путей из Украины после начала полномасштабной войны.

"Но мы смогли открыть новую дорогу экономической жизни через территорию Европейского союза. И по этой дороге жизни наладили поставки, которые критически важны не только для Украины, но и для всей Европы и многих других стран – партнеров Европы. Накануне полугодия инициативы Solidarity Lanes я подтверждаю нашу готовность и дальше работать вместе с вами для того, чтобы еще больше усилить нашу Европу. Усилить экономически и социально. Усилить наши государства, наши компании, наших людей", – заявил Зеленский.