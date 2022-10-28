Кабмин согласовал меморандум с Международной финансовой корпорацией о проектах государственно-частного партнерства

"Этот меморандум позволит нам совместно определять и работать над финансированием проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики. Речь идет о проектах и в энергетике, и в инфраструктуре, и в других отраслях", – сказал он.
По словам Шмыгаля, это принесет дополнительные инвестиции, возможности для частного бизнеса, новые рабочие места и усилит экономику Украины.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов.