Кабмин согласовал меморандум с Международной финансовой корпорацией о проектах государственно-частного партнерства

По словам Шмыгаля, подписание меморандума принесет дополнительные инвестиции и возможности для частного бизнеса Фото: EPA

"Этот меморандум позволит нам совместно определять и работать над финансированием проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики. Речь идет о проектах и в энергетике, и в инфраструктуре, и в других отраслях", – сказал он.

По словам Шмыгаля, это принесет дополнительные инвестиции, возможности для частного бизнеса, новые рабочие места и усилит экономику Украины.