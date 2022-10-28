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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин согласовал меморандум с Международной финансовой корпорацией о проектах государственно-частного партнерства

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По словам Шмыгаля, подписание меморандума принесет дополнительные инвестиции и возможности для частного бизнеса
По словам Шмыгаля, подписание меморандума принесет дополнительные инвестиции и возможности для частного бизнеса
Фото: EPA

Кабмин Украины на заседании 28 октября согласовал меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией, которая является частью группы Всемирного банка. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Кабмина.

"Этот меморандум позволит нам совместно определять и работать над финансированием проектов государственно-частного партнерства в разных сферах экономики. Речь идет о проектах и в энергетике, и в инфраструктуре, и в других отраслях", – сказал он.

По словам Шмыгаля, это принесет дополнительные инвестиции, возможности для частного бизнеса, новые рабочие места и усилит экономику Украины.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза и $4,5 млрд – от Соединенных Штатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Всемирный банк, финансовая помощь, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
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