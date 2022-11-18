На 19 ноября аварийные отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются, будут плановые – "Укрэнерго"

"19 ноября во всех регионах Украины с 0.00 до 2.00 и с 8.00 до 24.00 будут применяться плановые отключения. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В энергетической компании отметили, что ограничение потребления связано с ракетными атаками российских оккупантов на энергосистему Украины.

"На этой неделе это была уже шестая [атака]. Повреждений много, они сложные. Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам. Этой зимой мы должны проявить выдержку и мужество, чтобы противостоять врагу на энергетическом фронте", – объяснили в "Укрэнерго".

Также компания подчеркнула, что графики плановых отключений составляют и применяют не она, а облэнерго.

"Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", – сказано в сообщении.

На 18 ноября в Украине планировались почасовые отключения электроэнергии, не исключались аварийные.