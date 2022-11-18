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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полного блэкаута в Украине не будет, в Киеве – если и произойдет, то продлится недолго, считает директор ДТЭК

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В результате ударов РФ из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, сообщали в правительстве
В результате ударов РФ из строя выведена почти половина украинской энергосистемы, сообщали в правительстве
Фото: ЕРА

Тотального блэкаута в Украине не будет, считает исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает Общественное.

"Блэкаут – это такая мечта оккупантов, которую они пытаются [осуществить] в течение более месяца, когда начали обстреливать с начала октября нашу инфраструктуру. Но эта мечта никогда не сбудется, – сказал он. – Каждый день и ПВО наше становится крепче. И благодаря энергетикам, которые без перерыва восстанавливают сети, подстанции, ремонтируют ТЭС, мы все еще со светом. Ситуация непростая, слишком сложная. Но остается контролируемой". 

Сахарук пояснил, что отключения, которые вводят в Украине в результате обстрелов, помогают сохранить контроль над системой и получить время для ее ремонта. 

"Само по себе отключение не так страшно. Главное – чтобы была возможность включиться. Часто автоматика выключает [электричество] именно для того, чтобы была возможность включиться, а не потому, что у нас сгорела сеть и мы потеряли возможность ею управлять", – сказал он. 

Гендиректор допускает возможность блэкаута в Киеве. Однако, по его словам, если это и произойдет, то продлится недолго. 

"Сам по себе блэкаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но если система развернется, то сеть включится в течение следующих трех-четырех часов, даже шести часов, даже тогда, когда холодно, это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если мы не сможем систему включить. Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется, – добавил он. – Если мы будем часто, четко ремонтировать наши сети после обстрелов, снабжать себя оборудованием и быстро обновляться, то вероятность такого сценария будет низкой. То есть приемлемой для нас, чтобы дальше жить и бороться за нашу победу".

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.

Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.

По данным правительства, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.

"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, электричество, ПВО, ДТЭК, электроэнергия, разрушения, энергосистема, Дмитрий Сахарук, российские оккупанты
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