Полного блэкаута в Украине не будет, в Киеве – если и произойдет, то продлится недолго, считает директор ДТЭК

"Блэкаут – это такая мечта оккупантов, которую они пытаются [осуществить] в течение более месяца, когда начали обстреливать с начала октября нашу инфраструктуру. Но эта мечта никогда не сбудется, – сказал он. – Каждый день и ПВО наше становится крепче. И благодаря энергетикам, которые без перерыва восстанавливают сети, подстанции, ремонтируют ТЭС, мы все еще со светом. Ситуация непростая, слишком сложная. Но остается контролируемой".

Сахарук пояснил, что отключения, которые вводят в Украине в результате обстрелов, помогают сохранить контроль над системой и получить время для ее ремонта.

"Само по себе отключение не так страшно. Главное – чтобы была возможность включиться. Часто автоматика выключает [электричество] именно для того, чтобы была возможность включиться, а не потому, что у нас сгорела сеть и мы потеряли возможность ею управлять", – сказал он.

Гендиректор допускает возможность блэкаута в Киеве. Однако, по его словам, если это и произойдет, то продлится недолго.

"Сам по себе блэкаут в Киеве даже в полном объеме теоретически возможен. Но если система развернется, то сеть включится в течение следующих трех-четырех часов, даже шести часов, даже тогда, когда холодно, это нормально. Так может быть, но ничего страшного от этого не произойдет. Хуже, если мы не сможем систему включить. Теоретически такая ситуация может быть вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, позволяющих передавать электроэнергию из одного места страны в другое, где она потребляется, – добавил он. – Если мы будем часто, четко ремонтировать наши сети после обстрелов, снабжать себя оборудованием и быстро обновляться, то вероятность такого сценария будет низкой. То есть приемлемой для нас, чтобы дальше жить и бороться за нашу победу".