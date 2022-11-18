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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики и шахтеры ДТЭК Ахметова работают на максимуме для стабилизации ситуации в энергосистеме – гендиректор

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Ильдар Салеев: Будем продолжать это делать под обстрелами и дальше. Будем со светом и теплом. Без них
Ильдар Салеев: Будем продолжать это делать под обстрелами и дальше. Будем со светом и теплом. Без них
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

Все предприятия "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова работают на максимум для стабилизации ситуации в энергосистеме, несмотря на постоянные террористические обстрелы России. Об этом заявил в Facebook генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев, комментируя подготовку компании к прохождению отопительного сезона в условиях массовых обстрелов врага.

"Пока наша энергосистема приходит в себя от очередных террористических ударов врага, Украина вошла в самый сложный отопительный сезон. В ближайшие дни ожидаем резкое похолодание. Все работники ДТЭК Энерго – энергетики ТЭС, шахтеры, машиностроители – денно и нощно героически продолжают делать все для того, чтобы украинцы были со светом и теплом", – рассказал он.

По его словам, за 10 месяцев года теплоэнергетики компании отпустили в энергосистему Украины 14,5 млрд кВт-ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению е/е около 4,8 миллиона семей в течение года.

"Но главное, что как маневровая генерация мы регулярно поддерживаем надежность энергосистемы. Только в сентябре, чтобы компенсировать дефицит мощности в энергосистеме, TEC "ДТЭК Энерго" увеличили отпуск э/э на 16% выше прогнозного баланса", – уточнил Салеев.

Он также отметил, что ремонтники "ДТЭК Энерго" с начала года отремонтировали 21 энергоблок ТЭС и восстанавливают оборудование после обстрелов. Шахтеры компании ввели в работу 25 новых лав, что позволяет сохранить уровень добычи угля на шахтах компании на прошлогоднем мирном уровне и обеспечить топливом не только собственные ТЭС, но и помочь государственному генерации.

"Это лишь часть той колоссальной работы, которую ежедневно делают энергетики, шахтеры и машиностроители, чтобы укрепить энергетический фронт. Будем продолжать это делать под обстрелами и дальше. Будем со светом и теплом. Без них", – подытожил он.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid02yqBfBMrdk5LWDkHr8ciYP6ioNzsv6e6ZPu6Q2BPKuVaDpUUbuK5eSmmrWAtAN4el

Салеев в октябре писал, что в результате террористических атак врага 22 энергетика получили ранения, трое погибли.

Теги: энергетика, отопительный сезон, шахтеры, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, ремонт, обстрелы, война России против Украины, энергосистема
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