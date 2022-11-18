Шмыгаль: Более 1 тыс. ракет и дронов прилетели в наши подстанции с начала полномасштабной войны

"Ситуация сложная. От наличия электроэнергии зависит не только свет в домах украинцев, но и тепло, водоснабжение, связь и транспорт. Более 1 тыс. ракет и дронов прилетели в наши подстанции с начала полномасштабной войны. Под огнем оказались все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, передающие энергию от генерации потребителям", – рассказал он.
Некоторые подстанции российские оккупанты атаковали восемь раз, сообщил Шмыгаль.
"Если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться. Мы восстанавливаем все, что можем. Но последующие волны влекут за собой новые разрушения. Соответственно, отключения света – и плановые, и аварийные – могут стать более частыми и длинными", – продолжил он.
По словам премьера, одним из направлений работы правительства является обеспечение импорта как можно большего количества энергогенерирующих средств.
"Правительство ранее приняло решение, освобождающее от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, улучшающие энергообеспечение. Это электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и прочая аппаратура для энергетики. Только за вчерашний день, по данным таможни, в Украину завезено 8577 генераторных установок. Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения правительства не распространяется на физических лиц. Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлин и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение по обеспечению беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать – призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", – добавил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украина сейчас "на пороге новых испытаний".
"Мы должны пройти их с достоинством, демонстрируя единство и взаимопомощь", – заключил премьер.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине, в том числе в Киеве. В результате обстрелов по состоянию на 19 октября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, но после этого были новые атаки. Из-за этого в стране начали вводить временные отключения света.
Последний массированный обстрел энергообъектов в Украине был 15 ноября. Всего россияне выпустили 96 крылатых ракет, 75 из них ВСУ сбили. Остальные повредили 15 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это была крупнейшая атака на энергетическую систему Украины с начала войны.
По данным правительства, в результате ракетных ударов РФ из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. Только вечером 17 ноября без электричества было 10 млн украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам.
"Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования, – прокомментировал слова Пескова спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. – Заявление Пескова должно открыть глаза некоторым странам, которые до сих пор верят, что Россия стремится к переговорам. Российскую агрессию разговорами не остановить. Ее можно остановить только системами ПВО, танками и РСЗО".