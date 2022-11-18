Шмыгаль: Более 1 тыс. ракет и дронов прилетели в наши подстанции с начала полномасштабной войны

Шмыгаль: Мы восстанавливаем все, что можем. Но последующие волны влекут за собой новые разрушения. Соответственно, отключения света – и плановые, и аварийные – могут стать более частыми и длинными Фото: kmu.gov.ua

"Ситуация сложная. От наличия электроэнергии зависит не только свет в домах украинцев, но и тепло, водоснабжение, связь и транспорт. Более 1 тыс. ракет и дронов прилетели в наши подстанции с начала полномасштабной войны. Под огнем оказались все тепловые, гидроэлектростанции и ключевые подстанции, передающие энергию от генерации потребителям", – рассказал он.

Некоторые подстанции российские оккупанты атаковали восемь раз, сообщил Шмыгаль.

"Если обстрелы продолжатся, количество и продолжительность отключений может увеличиться. Мы восстанавливаем все, что можем. Но последующие волны влекут за собой новые разрушения. Соответственно, отключения света – и плановые, и аварийные – могут стать более частыми и длинными", – продолжил он.

По словам премьера, одним из направлений работы правительства является обеспечение импорта как можно большего количества энергогенерирующих средств.

"Правительство ранее приняло решение, освобождающее от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, улучшающие энергообеспечение. Это электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и прочая аппаратура для энергетики. Только за вчерашний день, по данным таможни, в Украину завезено 8577 генераторных установок. Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения правительства не распространяется на физических лиц. Это не так. Каждый украинец может без уплаты пошлин и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции. Поэтому принимаем протокольное решение по обеспечению беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать – призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", – добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина сейчас "на пороге новых испытаний".

"Мы должны пройти их с достоинством, демонстрируя единство и взаимопомощь", – заключил премьер.