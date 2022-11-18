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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Американцы сказали русским, что в случае применения ядерного оружия в первые полчаса будет уничтожен Черноморский флот. Если этого будет недостаточно – испепелят всю российскую группировку в Украине

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Пионтковский назвал три уровня, на которых РФ предупредили о последствиях за применение ядерного оружия
Пионтковский назвал три уровня, на которых РФ предупредили о последствиях за применение ядерного оружия
Фото: wikipedia.org

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский сообщил, что высшие должностные лица США предупреждали представителей властей России о недопустимости использования тактического ядерного оружия в войне против Украины.

"Словоохотливые генералы-дипломаты пояснили, что русским сказали, что в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот (военными средствами НАТО), [...] а если этого будет недостаточно – на следующий день тем же огневым воздействием будет испепелена и вся российская группировка в Украине", – сказал он.

Политолог отметил, что "если 16 [реактивными системами залпового огня] HIMARS украинцы перехватили стратегическую инициативу", можно представить, "что сделает НАТО с сотней HIMARS и несколькими сотнями [ракет] "Томагавк".

Гордон спросил, действительно ли американцы говорили россиянам об этом "простыми словами".

"Да. Более того, сказав [президенту России Владимиру] Путину, что очень серьезные последствия будут касаться его лично. Ему даже сказали, что его убьют", – заявил Пионтковский.

На уточняющий вопрос, на каком уровне были эти предупреждения, политолог назвал три из них:

  • советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;
  • госсекретарь США Энтони Блинкен – глава МИД России Сергей Лавров;
  • министр обороны США Ллойд Остин – министр обороны России Сергей Шойгу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, ядерное оружие, Сергей Лавров, война, Черноморский флот РФ, флот, Сергей Шойгу, Андрей Пионтковский, Николай Патрушев, Энтони Блинкен, украинцы, война России против Украины, Джейк Салливан, Ллойд Остин, HIMARS, россияне
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