Пионтковский: Американцы сказали русским, что в случае применения ядерного оружия в первые полчаса будет уничтожен Черноморский флот. Если этого будет недостаточно – испепелят всю российскую группировку в Украине

"Словоохотливые генералы-дипломаты пояснили, что русским сказали, что в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот (военными средствами НАТО), [...] а если этого будет недостаточно – на следующий день тем же огневым воздействием будет испепелена и вся российская группировка в Украине", – сказал он.
Политолог отметил, что "если 16 [реактивными системами залпового огня] HIMARS украинцы перехватили стратегическую инициативу", можно представить, "что сделает НАТО с сотней HIMARS и несколькими сотнями [ракет] "Томагавк".
Гордон спросил, действительно ли американцы говорили россиянам об этом "простыми словами".
"Да. Более того, сказав [президенту России Владимиру] Путину, что очень серьезные последствия будут касаться его лично. Ему даже сказали, что его убьют", – заявил Пионтковский.
На уточняющий вопрос, на каком уровне были эти предупреждения, политолог назвал три из них:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.