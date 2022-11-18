Пионтковский: Американцы сказали русским, что в случае применения ядерного оружия в первые полчаса будет уничтожен Черноморский флот. Если этого будет недостаточно – испепелят всю российскую группировку в Украине

Пионтковский назвал три уровня, на которых РФ предупредили о последствиях за применение ядерного оружия Фото: wikipedia.org

"Словоохотливые генералы-дипломаты пояснили, что русским сказали, что в первые полчаса будет уничтожен весь Черноморский флот (военными средствами НАТО), [...] а если этого будет недостаточно – на следующий день тем же огневым воздействием будет испепелена и вся российская группировка в Украине", – сказал он.

Политолог отметил, что "если 16 [реактивными системами залпового огня] HIMARS украинцы перехватили стратегическую инициативу", можно представить, "что сделает НАТО с сотней HIMARS и несколькими сотнями [ракет] "Томагавк".

Гордон спросил, действительно ли американцы говорили россиянам об этом "простыми словами".

"Да. Более того, сказав [президенту России Владимиру] Путину, что очень серьезные последствия будут касаться его лично. Ему даже сказали, что его убьют", – заявил Пионтковский.

На уточняющий вопрос, на каком уровне были эти предупреждения, политолог назвал три из них:

советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев;

госсекретарь США Энтони Блинкен – глава МИД России Сергей Лавров;

министр обороны США Ллойд Остин – министр обороны России Сергей Шойгу.

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