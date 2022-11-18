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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Мобилизация не работает, как хотелось бы, тема ядерного оружия закрыта. У Путина остается последнее – раскол европейского сообщества и покупка европейских лидеров

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Путин сделал ставку на раскол Европы, считает Касьянов
Путин сделал ставку на раскол Европы, считает Касьянов
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин активно пытается расколоть Европу, чтобы добиться снижения поддержки Украины, чтобы переломить или хотя бы "заморозить" неудачно складывающуюся для РФ ситуацию в развязанной ею агрессивной войне. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

"Мне кажется, сегодня у Путина последняя надежда. У него последние карты биты. Это мобилизация, которая не работает так, как хотелось бы ему. И второе: применение ядерного оружия. Тема эта, как я понимаю, закрыта. Значит, остается одно: продолжать работать на раскол европейского сообщества, на раскол трансатлантического единства. Это означает продолжать покупать лояльность европейских лидеров", – заявил российский оппозиционер, отвечая на вопрос, верит ли Путин в победу России над Украиной

По мнению Касьянова, сегодня "вопрос по Турции идет хорошо для Путина". Он напомнил, что там собираются делать газовый хаб.

"[Президент Турции Реджеп] Эрдоган говорит: "Еще одну нитку [газопровода "Турецкий поток"] проложим обязательно". Путин высчитывает газовые рынки и рынки нефти уже со своими людьми очень детально. Поэтому те страны, которые не входят в Евросоюз, он, конечно, сегодня их в первую очередь подкупает. Ну и продолжает, конечно, поддерживать и среди членов Евросоюза", – указал российский экс-премьер.

И к этому относится так называемая газовая война. Желание заставить народы в европейских странах требовать от своих правительств уменьшить поддержку Украины как минимум, а может быть, даже заставить Украину сесть за стол переговоров на путинских условиях.

"А то, что в военной сфере он проиграет, – я думаю, он уже это видит. Ему нечего противопоставить против очень решительного и квалифицированного наступления украинских войск. Живой силой просто не забросаешь. Ему нужно время. Ему нужно немедленное прекращение огня и перегруппировка и каким-то образом ситуацию подморозить", – считает Касьянов.

Поэтому Россия активно раскручивает тему переговоров с Украиной, пояснил оппозиционный политик. Он согласен с тем, что Украине надо вести переговоры, но только об обеспечении условий вывода войск.

"А не о замораживании ситуации [к чему стремится РФ] и признании оккупированных территорий [российскими] хотя бы на временный какой-то период. Как это случилось в 2014–2015 году. "Вот этого нельзя допустить – новых "Минсков-1, 2, 3". Мы понимаем, к чему это приведет. Поэтому раскол в Европе – это главная тема у него. И я вижу, что именно по этому направлению работа идет", – заключил Кастянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

8 ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов сказал, что наступает решающий период войны против России.

Путин не верит в поражение России в войне и намерен продолжать атаковать Украину, что вызывает панику у части российской элиты, сказал российский политолог Станислав Белковский в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто". 

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Окружение Путина понимает, что война с Украиной лишает их всего, что они заработали за жизнь, поэтому выражает недовольство невозможностью быстро завершить конфликт, считает основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, оккупация, Михаил Касьянов, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, российские оккупанты, деоккупация
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