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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: В январе-феврале произойдет перелом, а конец войны будет весной-летом

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Касьянов: Ряд факторов приведет к военному поражению путинского режима... Это будет крушение режима
Касьянов: Ряд факторов приведет к военному поражению путинского режима... Это будет крушение режима
Фото: depositphotos.com

Президент РФ Владимир Путин продолжает надеяться на победу, но уже этой зимой случится перелом в пользу Украины на поле боя, а весной – летом война закончится поражением России и крушением путинского режима, считает российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я верю в то, что я говорил на протяжении этих месяцев, – что будет перелом. Конечно, это не означает, что я такие делаю прогнозы. Я хочу, чтобы так было, но есть факторы, которые должны работать. А некоторые из них замедляются", – сказал Касьянов. 

В частности, по его мнению, замедляется эффект санкций, а фактор социального напряжения, который, как считал политик, должен был возникнуть из-за мобилизации в РФ, не работает. Третьим фактором он назвал поставки западного вооружения в Украину.

"Мы видим, что делает Путин, разрушая критическую инфраструктуру, пытаясь заморозить и психологически надавить на украинский народ и на партнеров. Поэтому, безусловно, поставка вооружений – это критически важная составляющая. Все три фактора замедляются, но ситуация и мое представление о том, что все это приведет к военному поражению путинского режима... Это будет крушение режима", – заявил Касьянов. 

По его мнению, такой перелом в войне, "чтобы можно было говорить, что "поражение не за горами", произойдет уже этой зимой.

"Может быть, чуть позднее, но все равно эти три фактора будут работать на то, чтобы произошел перелом внутри сознания российского народа, внутри сознания путинской элиты. Поэтому я вижу, что в эту сторону идет", – сказал политик.

Он отметил, что российские политики, включая Путина, сейчас пытаются "создать себе какое-то поле для маневра".

"Но они держат в уме только одно – победу. Они надеются на то, что народ в Европе не выдержит, начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Который в январе – феврале, наверное, произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, наверное, весной – летом. Конец полный", – уверен Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Михаил Касьянов, война России против Украины
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