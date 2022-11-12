Касьянов: В январе-феврале произойдет перелом, а конец войны будет весной-летом

"Я верю в то, что я говорил на протяжении этих месяцев, – что будет перелом. Конечно, это не означает, что я такие делаю прогнозы. Я хочу, чтобы так было, но есть факторы, которые должны работать. А некоторые из них замедляются", – сказал Касьянов.

В частности, по его мнению, замедляется эффект санкций, а фактор социального напряжения, который, как считал политик, должен был возникнуть из-за мобилизации в РФ, не работает. Третьим фактором он назвал поставки западного вооружения в Украину.

"Мы видим, что делает Путин, разрушая критическую инфраструктуру, пытаясь заморозить и психологически надавить на украинский народ и на партнеров. Поэтому, безусловно, поставка вооружений – это критически важная составляющая. Все три фактора замедляются, но ситуация и мое представление о том, что все это приведет к военному поражению путинского режима... Это будет крушение режима", – заявил Касьянов.

По его мнению, такой перелом в войне, "чтобы можно было говорить, что "поражение не за горами", произойдет уже этой зимой.

"Может быть, чуть позднее, но все равно эти три фактора будут работать на то, чтобы произошел перелом внутри сознания российского народа, внутри сознания путинской элиты. Поэтому я вижу, что в эту сторону идет", – сказал политик.

Он отметил, что российские политики, включая Путина, сейчас пытаются "создать себе какое-то поле для маневра".

"Но они держат в уме только одно – победу. Они надеются на то, что народ в Европе не выдержит, начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Который в январе – феврале, наверное, произойдет. И тогда уже будет виден конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, наверное, весной – летом. Конец полный", – уверен Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

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