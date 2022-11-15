ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Медведев демонстрирует ястребиную позицию, чтобы нравиться Путину. Думаю, он сильно пьет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Медведев, по мнению политических комментаторов, хочет сменить Путина на посту президента
Медведев, по мнению политических комментаторов, хочет сменить Путина на посту президента
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов считает, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев мечтает заменить Владимира Путина на должности президента, именно этим можно объяснить его скандальные заявления. Такое мнение Касьянов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ну мы видим, что серьезная идет деградация. Уже никаких рамок, никаких ограничителей не существует для него. Я думаю, что единственное, чего он хочет добиться, – это демонстрировать полную лояльность Путину и что он единственный, кто может после него быть", – предположил политик.

Он убежден, что Медведев намеренно демонстрирует "ястребиную позицию". 

"Он своими высказываниями демонстрирует свою ястребиную позицию, которая как минимум нравится Путину. Но потом он может ее подкорректировать, как Путин скажет. Думаю, что сегодня это его цель", – сказал Касьянов.

Политик подтвердил информацию, что после первого президентского срока Медведев не хотел покидать свою должность

"Действительно, он не хотел уходить. Мы знаем, насколько он амбициозен и как он самолюбив... И поэтому мы видим эту ситуацию. Она действительно смешная, я с вами согласен. Человек потерял элементы нормального общения, когда он весь мир обзывает разными нехорошими словами", – сказал Касьянов.

Он добавил, что Медведев является "индикатором настроения внутри путинской элиты", только этим ценны его заявления. 

Гордон спросил, правда ли, что "этот индикатор сильно пьет". 

"Я не знаю, но думаю, что да. Исходя из того, что мы видим, и разной информации, которая из Москвы вытекает, есть такие проблемы", – ответил Касьянов. 

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Читайте полное интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Медведев с 2008-го по 2012 год был президентом России, после чего в течение восьми лет возглавлял российское правительство. В январе 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность замглавы СБ РФ.

Медведев неоднократно писал в соцсетях антиукраинские и антизападные посты, их количество увеличилось после полномасштабного вторжения в Украину российских войск 24 февраля.

Медведев объявлен в розыск Службой безопасности Украины как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования по уголовной статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Российский политолог Станислав Белковский считает, что Медведев "должен нравиться патрону". "Он говорит вещи, которые патрон сам хотел бы сказать, но в силу своего статуса и положения не может", – сказал аналитик. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, алкоголь, Михаил Касьянов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
Названы победители MTV Europe Music Awards 2022
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Вау! Это выглядит очень красиво!" 41-летняя Кардашян в облегающем платье засветила рельеф груди
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"Не бегает за ним. Ушла с гордо поднятой головой", "Возможно, он предал". В сети обсуждают развод Остапчука со второй женой
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
"У меня был миллион вопросов". Lida Lee заявила, что больше не общается со своим экс-продюсером Monatik
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
Украинка, которая лечится в Берлине после ранения, рассказала, как Тина Кароль отреагировала на приглашение прийти к ней в госпиталь
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
"Палит на зад моей малой". Кондратюк показал, как начинала карьеру 17-летняя Дорофеева. Кацурин приревновал
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Можешь меня найти?" Наталья Егорова снялась на фоне работ художников-импрессионистов в Амстердаме. Фото
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
"Я была влюблена в Зеленского". Лолита поделилась впечатлениями от общения с украинским президентом
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
В Украине стартовал проект Democracy Frontline для художников, писателей, артистов и журналистов. Победители получат гранты в размере до €500
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
"Мы – московский военкомат. Тоже клоуны". Украинский блогер позвонил в российский цирк, чтобы рассказать клоунам об их мобилизации. Видео
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Соколова прокомментировала слухи о романе с Хлывнюком
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
Россия запретила въезд Джиму Керри и внуку Степана Бандеры
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Помолодела", "Даже не поняла, что это вы". 38-летняя Анита Луценко отрастила волосы и показала, как теперь выглядит. Фото до и после
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
"Так похожи, как под копирку". 38-летняя Зиневич показала на одном фото всех своих детей от 62-летнего Тигипко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (581065)
2
Комаров попал под обстрел в Херсоне через два часа после отъезда Зеленского (66793)
3
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео (39988)
4
"Ему 85, и он хорошо меня содержит". Бывшая жена Остапчука рассказала, откуда берет деньги (38657)
5
32-летняя Дорофеева показала живот (30524)
6
"Я уже была отскребанной". Зиневич показала, как выглядела до знакомства с Тигипко (19219)
7
"В сине-желтой футболке с трезубцем. Конь хочет сдаться?" В сети высмеяли Лаврова, который засветился на Бали с американскими гаджетами (13636)
8
Панин рассказал, как грузил пьяную пропагандистку Симоньян на вертолет (11680)
 
 
 
 