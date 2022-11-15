Касьянов: Медведев демонстрирует ястребиную позицию, чтобы нравиться Путину. Думаю, он сильно пьет

"Ну мы видим, что серьезная идет деградация. Уже никаких рамок, никаких ограничителей не существует для него. Я думаю, что единственное, чего он хочет добиться, – это демонстрировать полную лояльность Путину и что он единственный, кто может после него быть", – предположил политик.

Он убежден, что Медведев намеренно демонстрирует "ястребиную позицию".

"Он своими высказываниями демонстрирует свою ястребиную позицию, которая как минимум нравится Путину. Но потом он может ее подкорректировать, как Путин скажет. Думаю, что сегодня это его цель", – сказал Касьянов.

Политик подтвердил информацию, что после первого президентского срока Медведев не хотел покидать свою должность.

"Действительно, он не хотел уходить. Мы знаем, насколько он амбициозен и как он самолюбив... И поэтому мы видим эту ситуацию. Она действительно смешная, я с вами согласен. Человек потерял элементы нормального общения, когда он весь мир обзывает разными нехорошими словами", – сказал Касьянов.

Он добавил, что Медведев является "индикатором настроения внутри путинской элиты", только этим ценны его заявления.

Гордон спросил, правда ли, что "этот индикатор сильно пьет".

"Я не знаю, но думаю, что да. Исходя из того, что мы видим, и разной информации, которая из Москвы вытекает, есть такие проблемы", – ответил Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Читайте полное интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube