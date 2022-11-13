Касьянов: Патрушев – глубоко советский, кагэбэшный человек. Путин примерно такой же, но он хоть пожил в ГДР и бывал за границей

Гордон спросил собеседника, действительно ли Патрушев "такой убеждённый и, можно сказать, упоротый человек, русский шовинист, который истинно полагает, что вот военным путём можно решить многие конфликты".

"Это советский человек КГБ: так же, как и Путин. Но в отличие от Путина, Патрушев – очень глубоко кагебешный человек. И у него более жесткие представления", – охарактеризовал Касьянов секретаря совбеза РФ.

По наблюдениям оппозиционера, Патрушев в своих выступлениях говорит, что "во всем виновата Америка, надо разговаривать только с американцами" и так далее.

"[Как считает Патрушев] они все сделают, всех настроят, всех на колени поставят, всех заставят все сделать... Ну чисто 70-х годов, глубинные измышления кагебешных генералов. И он такой и остается", – отметил экс-премьер-министр РФ.

Он подчеркнул, что Патрушев демонстрирует взгляды, характерные для работника КГБ, и на его фоне Путин даже выгодно отличается.

"Путин примерно такой же, но Путин прожил хоть в ГДР и бывал за границей – у него чуть-чуть более расширенный горизонт мышления, но тоже очень узкий, кагебешный. Конечно, это искажённое мировоззрение у любого офицера КГБ. На примере этих людей мы совершенно ярко это видим", – сказал Касьянов.

Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью

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