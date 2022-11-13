Касьянов: Патрушев – глубоко советский, кагэбэшный человек. Путин примерно такой же, но он хоть пожил в ГДР и бывал за границей

Гордон спросил собеседника, действительно ли Патрушев "такой убеждённый и, можно сказать, упоротый человек, русский шовинист, который истинно полагает, что вот военным путём можно решить многие конфликты".
"Это советский человек КГБ: так же, как и Путин. Но в отличие от Путина, Патрушев – очень глубоко кагебешный человек. И у него более жесткие представления", – охарактеризовал Касьянов секретаря совбеза РФ.
По наблюдениям оппозиционера, Патрушев в своих выступлениях говорит, что "во всем виновата Америка, надо разговаривать только с американцами" и так далее.
"[Как считает Патрушев] они все сделают, всех настроят, всех на колени поставят, всех заставят все сделать... Ну чисто 70-х годов, глубинные измышления кагебешных генералов. И он такой и остается", – отметил экс-премьер-министр РФ.
Он подчеркнул, что Патрушев демонстрирует взгляды, характерные для работника КГБ, и на его фоне Путин даже выгодно отличается.
"Путин примерно такой же, но Путин прожил хоть в ГДР и бывал за границей – у него чуть-чуть более расширенный горизонт мышления, но тоже очень узкий, кагебешный. Конечно, это искажённое мировоззрение у любого офицера КГБ. На примере этих людей мы совершенно ярко это видим", – сказал Касьянов.
Касьянов: Отказ Китая от нейтральной позиции по поводу применения Россией ядерного оружия ставит точку в этом вопросе. Полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
Некоторые эксперты, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
Одним из людей, заинтересованных в транзите власти в России, называют называют Николая Патрушева, который занимает должность секретаря Совбеза России с мая 2008 года. По мнению российского историка, политического аналитика Валерия Соловья, Патрушев недавно ездил в Китай, чтобы рассказать о том, как будет проходить транзит.
Мнение о том, что Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина, в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказывал и украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман называл Патрушева "мрачным андроповским упырем, старшим путинским другом, его, наверное учителем, гуру, старшим братом".