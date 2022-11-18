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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевика "ЛНР", отдавшего приказ стрелять по театру и домам в Северодонецке, приговорили к 13 годам

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Осужденный с 2015 года состоял на "службе" у боевиков "ЛНР"
Осужденный с 2015 года состоял на "службе" у боевиков "ЛНР"
Фото: gp.gov.ua

Боевика группировки "ЛНР", который во время уличных боев в Северодонецке Луганской области отдал приказы обстрелять драматический театр и жилые дома, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Прокурор в суде доказал, что в октябре 2015 года обвиняемый добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – "1-я танковая рота, 1-й взвод 7-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он стал "оператором наводчиком танка (место постоянной дислокации – город Брянка Луганской области) структурной части народной милиции ЛНР". В апреле 2019 года он был назначен на должность "командир танка".

20 февраля 2022 года он был отправлен в район Трехизбенки Луганской области для дальнейшего прохождения военной службы и осуществления вооруженной агрессии совместно с военными РФ против подразделений ВСУ.

В мае – июне 2022 года во время уличных боев в Северодонецке мужчина отдал приказы о танковых обстрелах драматического театра и жилых домов. В начале июня его взяли в плен военнослужащие ВСУ в Луганской области.

Контекст:

25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск украинская армия покинула 3 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Северодонецк, Заря Луганск, обстрелы, война России против Украины, ЛНР, Офис генпрокурора
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