Боевика "ЛНР", отдавшего приказ стрелять по театру и домам в Северодонецке, приговорили к 13 годам

Прокурор в суде доказал, что в октябре 2015 года обвиняемый добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – "1-я танковая рота, 1-й взвод 7-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР" оккупационной администрации РФ. Он стал "оператором наводчиком танка (место постоянной дислокации – город Брянка Луганской области) структурной части народной милиции ЛНР". В апреле 2019 года он был назначен на должность "командир танка".
20 февраля 2022 года он был отправлен в район Трехизбенки Луганской области для дальнейшего прохождения военной службы и осуществления вооруженной агрессии совместно с военными РФ против подразделений ВСУ.
В мае – июне 2022 года во время уличных боев в Северодонецке мужчина отдал приказы о танковых обстрелах драматического театра и жилых домов. В начале июня его взяли в плен военнослужащие ВСУ в Луганской области.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск украинская армия покинула 3 июля.