В Северодонецке оккупанты сносят многоэтажки вместо того, чтобы готовить город к зиме – Гайдай

По его словам, хотя оставшиеся в Северодонецке жители больше месяца назад отдали свои персональные данные оккупантам в обмен на обещание восстановить жилые помещения, до сих пор никто не пришел даже для обследования.
Он отметил, что во многих многоэтажках города как минимум пробиты крыша и выбиты окна, зачастую отсутствует часть стен.
"А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", – написал Гайдай.
По его словам, оккупационные власти Северодонецка уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу.
"И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из России картинку цветущего города. Потому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область.
25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и россияне полностью захватили город.
Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".