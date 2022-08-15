В Северодонецке оккупанты сносят многоэтажки вместо того, чтобы готовить город к зиме – Гайдай

Северодонецк сильно пострадал во время боев за город Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

По его словам, хотя оставшиеся в Северодонецке жители больше месяца назад отдали свои персональные данные оккупантам в обмен на обещание восстановить жилые помещения, до сих пор никто не пришел даже для обследования.

Он отметил, что во многих многоэтажках города как минимум пробиты крыша и выбиты окна, зачастую отсутствует часть стен.

"А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", – написал Гайдай.

По его словам, оккупационные власти Северодонецка уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу.

"И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из России картинку цветущего города. Потому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)