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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке оккупанты сносят многоэтажки вместо того, чтобы готовить город к зиме – Гайдай

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Северодонецк сильно пострадал во время боев за город
Северодонецк сильно пострадал во время боев за город
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

В оккупированном Северодонецке Луганской области сносят поврежденные дома, чтобы создать для пропаганды картинку "цветущего города", сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он написал в Telegram 15 августа.

По его словам, хотя оставшиеся в Северодонецке жители больше месяца назад отдали свои персональные данные оккупантам в обмен на обещание восстановить жилые помещения, до сих пор никто не пришел даже для обследования.

Он отметил, что во многих многоэтажках города как минимум пробиты крыша и выбиты окна, зачастую отсутствует часть стен. 

"А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", – написал Гайдай.

По его словам, оккупационные власти Северодонецка уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу.

"И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из России картинку цветущего города. Потому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – написал он.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область.

25 июня стало известно, что после интенсивных боев Вооруженные силы Украины организованно вышли из Северодонецка и россияне полностью захватили город.

Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Теги: Луганская область, оккупация, Северодонецк, Сергей Гайдай, жилье, война России против Украины, разрушения
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