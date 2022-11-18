В Мариуполе оккупанты планируют снести часть района возле "Азовстали" – Андрющенко

Он опубликовал карту для понимания масштабов будущих сносов. На ней Андрющенко красным цветом очертил кварталы, точно идущие под полный снос. По районам, обозначенным оранжевым цветом, еще нет окончательного решения, сносить ли их целиком, отметил он.

"Для оценки масштабов. Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25–30 минут в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут. Просто обойти. А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и попытки скрыть следы собственных преступлений", – резюмировал Андрющенко.