В Мариуполе оккупанты планируют снести часть района возле "Азовстали" – Андрющенко

Он опубликовал карту для понимания масштабов будущих сносов. На ней Андрющенко красным цветом очертил кварталы, точно идущие под полный снос. По районам, обозначенным оранжевым цветом, еще нет окончательного решения, сносить ли их целиком, отметил он.
"Для оценки масштабов. Чтобы просто обойти по незамкнутому кругу маркированные кварталы (зеленая стрелка) взрослому человеку в нормальной физической форме нужно потратить не менее 25–30 минут в среднем темпе. В прогулочном – до 50 минут. Просто обойти. А теперь вспомните свою прогулку по любому городу такой продолжительности. Так вы легко оцените масштабы разрушений и попытки скрыть следы собственных преступлений", – резюмировал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.
До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Андрющенко сообщил 3 ноября, что оккупанты раздали людям электрообогреватели, однако пользоваться ими невозможно – в домах нет света, а там, где есть, могут случиться пожары из-за включения в сеть приборов.