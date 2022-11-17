В Мариуполе взорвался трансформатор, оккупанты попытаются заявить о теракте – Андрющенко

"В итоге восстановительные работы по подобному опыту оккупантов занимают до 30 суток. То есть, 30 суток значительная часть Приморского района будет оставаться без света", – написал он.

Также Андрющенко сообщил, что согласно данным его источников, оккупационные власти попытаются выдать происшествие за теракт.

"Мариупольское Сопротивление уже сообщило, что к "ж*порукости оккупантов отношения не имеет". Ноябрь перестает быть томным в Мариуполе", – написал советник мэра.