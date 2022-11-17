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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе взорвался трансформатор, оккупанты попытаются заявить о теракте – Андрющенко

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Часть мариупольцев осталась без света из-за аварии
Часть мариупольцев осталась без света из-за аварии
Фото: Андрющенко Time / Telegram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области 17 ноября взорвался трансформатор из-за перегрузки и дождя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В итоге восстановительные работы по подобному опыту оккупантов занимают до 30 суток. То есть, 30 суток значительная часть Приморского района будет оставаться без света", – написал он.

Также Андрющенко сообщил, что согласно данным его источников, оккупационные власти попытаются выдать происшествие за теракт.

"Мариупольское Сопротивление уже сообщило, что к "ж*порукости оккупантов отношения не имеет". Ноябрь перестает быть томным в Мариуполе", – написал советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Мэр города Вадим Бойченко сообщал, что в Мариуполе вследствие действий российских войск разрушена половина многоквартирных домов. Всего, по подсчетам властей, повреждено 33 тыс. инфраструктурных объектов.

До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Андрющенко сообщил 3 ноября, что оккупанты раздали людям электрообогреватели, однако пользоваться ими невозможно – в домах нет света, а там, где есть, могут случиться пожары из-за включения в сеть приборов.

Также Андрюшенко писал, что в Мариуполе люди начали жаловаться на холод при помощи плакатов и огромных надписей на стенах домов.

Теги: Донецкая область, Мариуполь, электричество, электроэнергия, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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