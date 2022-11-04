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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дети замерзли! Где окна?" Мариупольцы пишут на стенах просьбы о помощи из-за холода

На улицах Мариуполя появляются просьбы о помощи
На улицах Мариуполя появляются просьбы о помощи
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области люди начали жаловаться на холод при помощи плакатов и огромных надписей на стенах домов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram 4 ноября.

На улицах начали появляться надписи: "Дети замерзли! Где окна?", "Мы замерзли. Help!". 

"Мариупольцы массово жалуются, что на улице уже холодно, а подготовка к отопительному сезону осталась только на экранах пропагандистского ТВ. Люди ожидают "улучшения" с отрезанными батареями и отсутствующими окнами. Об отоплении уже не приходится говорить…", – говорится в сообщении.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

В июне мэр города Вадим Бойченко рассказал, что в Мариуполе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Андрющенко сообщил 3 ноября, что оккупанты раздали людям электрообогреватели, однако пользоваться ими невозможно – в домах нет света, а там, где есть, могут случиться пожары из-за включения в сеть приборов.

Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, отопление, война России против Украины, российские оккупанты
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