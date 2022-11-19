В Горловку с 10 по 16 ноября доставили около 500 раненых оккупантов, большинство – мобилизованные – Генштаб ВСУ

"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых – недавно мобилизованные", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, подтверждено огневое поражение района сосредоточение оккупантов в населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области.

"Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – сообщили в пресс-центре.

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