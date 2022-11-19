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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Горловку с 10 по 16 ноября доставили около 500 раненых оккупантов, большинство – мобилизованные – Генштаб ВСУ

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В РФ мобилизация была объявлена 21 сентября
В РФ мобилизация была объявлена 21 сентября
Фото: depositphotos.com

С 10-го по 16 ноября во временно оккупированную Горловку Донецкой области доставили около 500 раненых российских военных. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 19 ноября.

"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых – недавно мобилизованные", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, подтверждено огневое поражение района сосредоточение оккупантов в населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области.

"Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02aovD7rVzMuKcQoMwwAB3dR3XHcD63akWiDZiMzRzmaaXCSFXf6LjEDGsnG3pzcBml

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 18 ноября, составили около 83 460 военных, 2879 танков, 278 самолетов, 261 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты уже сдаются в плен в Украине и погибают

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, мобилизация, Горловка, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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