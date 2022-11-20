Пункты управления, колонна вражеской техники и другое. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу шесть ударов: три по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и два других важных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб уточнил информацию о нанесенных ранее ударах.

"Подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов", – рассказали в ВСУ.

Украинские военные отметили, что возле поселка Сиротино Луганской области уничтожена колонна вражеской техники.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска, что в Херсонской области, привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)