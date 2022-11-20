Пункты управления, колонна вражеской техники и другое. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу шесть ударов: три по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и два других важных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.
Также Генштаб уточнил информацию о нанесенных ранее ударах.
"Подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов", – рассказали в ВСУ.
Украинские военные отметили, что возле поселка Сиротино Луганской области уничтожена колонна вражеской техники.
"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска, что в Херсонской области, привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 ноября в Украине уже погибло около 84 210 оккупантов.