ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пункты управления, колонна вражеской техники и другое. Генштаб ВСУ рассказал об ударах по объектам оккупантов

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Генштаб перечислил, что поразили авиация, артиллерия и ракетчики
Генштаб перечислил, что поразили авиация, артиллерия и ракетчики
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские авиация, артиллерия и ракетные войска за последние сутки нанесли 12 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории. Об этом проинформировал 20 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу шесть ударов: три по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по позициям зенитных ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии [...] поразили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") и два других важных объекта оккупантов", – говорится в сообщении.

Также Генштаб уточнил информацию о нанесенных ранее ударах.

"Подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка, Михайловка (Васильевского района) и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и два склада боеприпасов", – рассказали в ВСУ.

Украинские военные отметили, что возле поселка Сиротино Луганской области уничтожена колонна вражеской техники.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска, что в Херсонской области, привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия изгнала российскую из северных областей, сейчас идут бои на юге и востоке.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 20 ноября в Украине уже погибло около 84 210 оккупантов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, армия, война, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, авиация, вооружение, Запорожская область, боеприпасы, артиллерия, вторжение, Скадовск, ВСУ, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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