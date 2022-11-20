РФ за время полномасштабной войны потеряла в Украине более 84 тыс. военнослужащих – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки уничтожили около 330 российских оккупантов Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook 20 ноября.

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