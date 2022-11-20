Генштаб ВСУ объяснил, почему воздушную тревогу часто объявляют во всех регионах Украины

В Генштабе ВСУ отметили, что российские МиГ в Беларуси могут запускать "Кинжалы" Фото: wikipedia.org (архив)

"Республика Беларусь и далее поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что с аэродрома Мачулищи в Беларуси периодически поднимается российский истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Кинжалы" способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", – объяснили украинские военные.

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Воздушные тревоги объявляют в Украине ежедневно в связи с полномасштабной российской агрессией. В частности, утром 17 ноября тревога была объявлена во всех регионах, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.