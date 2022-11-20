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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ объяснил, почему воздушную тревогу часто объявляют во всех регионах Украины

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В Генштабе ВСУ отметили, что российские МиГ в Беларуси могут запускать "Кинжалы"
В Генштабе ВСУ отметили, что российские МиГ в Беларуси могут запускать "Кинжалы"
Фото: wikipedia.org (архив)

Российские войска и далее используют территорию и воздушное пространство Беларуси для агрессии против Украины. Об этом проинформировал 20 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Республика Беларусь и далее поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил РФ почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что с аэродрома Мачулищи в Беларуси периодически поднимается российский истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Кинжалы" способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", – объяснили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Воздушные тревоги объявляют в Украине ежедневно в связи с полномасштабной российской агрессией. В частности, утром 17 ноября тревога была объявлена во всех регионах, кроме оккупированного Крыма. Сообщалось о работе ПВО в Киевской области и обстреле инфраструктурного объекта в Одесской области.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, аэродром, воздушное пространство, вторжение, истребители, война России против Украины
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