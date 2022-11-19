В Беларуси завершилось обучение мобилизованных россиян, им выдали использованное снаряжение – Генштаб ВСУ

Российским мобилизованным выдают технику, которая часто ломается, говорят в ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что российские "военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения".

"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и снаряжение, которое уже использовалось. Военная техника в основном в плохом техническом состоянии – все время нуждается в ремонте", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На волынском и полесском направлениях российской агрессии против Украины обстановка остается без существенных изменений, пишут в ВСУ.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА, с территории и воздушного пространства республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)