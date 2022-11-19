В Беларуси завершилось обучение мобилизованных россиян, им выдали использованное снаряжение – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что российские "военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения".
"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и снаряжение, которое уже использовалось. Военная техника в основном в плохом техническом состоянии – все время нуждается в ремонте", – объяснили в Генштабе ВСУ.
На волынском и полесском направлениях российской агрессии против Украины обстановка остается без существенных изменений, пишут в ВСУ.
"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА, с территории и воздушного пространства республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".