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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси завершилось обучение мобилизованных россиян, им выдали использованное снаряжение – Генштаб ВСУ

Российским мобилизованным выдают технику, которая часто ломается, говорят в ВСУ
Российским мобилизованным выдают технику, которая часто ломается, говорят в ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

В Беларуси находятся россияне, которых мобилизовали для войны против Украины. Об этом проинформировал 19 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил РФ, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что российские "военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения".

"Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и снаряжение, которое уже использовалось. Военная техника в основном в плохом техническом состоянии – все время нуждается в ремонте", – объяснили в Генштабе ВСУ.

На волынском и полесском направлениях российской агрессии против Украины обстановка остается без существенных изменений, пишут в ВСУ.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА, с территории и воздушного пространства республики Беларусь", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Qdy3YjbpRD3kAeYgMngWAvmgHUeHjDQEyUu5uYex856vGMZsGMHrRZQEikcAeFg2l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, военные, мобилизация, военная техника, военные учения, ремонт, война России против Украины, учения, военнослужащий, одежда
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