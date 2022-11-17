Власти Беларуси пытаются наладить собственное производство артиллерийских снарядов и собираются для этого на переговоры в Иран – ГУР МО

По его данным, кроме этих боеприпасов, Минск пытается организовать технологический процесс сборки реактивных снарядов калибра 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих.

"В этой связи 20–23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки", – говорится в сообщении.

1 сентября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал со ссылкой на военнослужащего 2-го армейского корпуса ВС России, что у российских оккупантов в ходе вторжения в Украину ощущается нехватка орудий и снарядов калибра 122 мм и 152 мм. РФ их производит, но ни одно производство не может компенсировать такой огромный расход снарядов на таком большом фронте, заявил журналист.