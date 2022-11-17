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Власти Беларуси пытаются наладить собственное производство артиллерийских снарядов и собираются для этого на переговоры в Иран – ГУР МО

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Беларусь интересуют технологии производства и упаковки снарядов
Беларусь интересуют технологии производства и упаковки снарядов
Фото: mil.in.ua

Белорусские власти ищут возможность обеспечить на своей территории полный цикл производства артиллерийских снарядов калибров 152-мм и 122-мм. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 17 ноября сообщило в Telegram.

По его данным, кроме этих боеприпасов, Минск пытается организовать технологический процесс сборки реактивных снарядов калибра 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих.

"В этой связи 20–23 ноября запланирован визит белорусской делегации в Иран. Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до окраски снарядов и тары, используемой для их упаковки", – говорится в сообщении.

1 сентября главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал со ссылкой на военнослужащего 2-го армейского корпуса ВС России, что у российских оккупантов в ходе вторжения в Украину ощущается нехватка орудий и снарядов калибра 122 мм и 152 мм. РФ их производит, но ни одно производство не может компенсировать такой огромный расход снарядов на таком большом фронте, заявил журналист.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов. С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Иран, Беларусь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
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