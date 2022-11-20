Россияне планируют теракты в Беларуси, в том числе на АЭС – ГУР

Речь идет об искусственно спровоцированных техногенных катастрофах на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, примыкающие к границам стран ЕС и Украины, в частности Гродненская и Брестская области.
"Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция "Островец", – подчеркнули в ГУР.
По данным украинской разведки, разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ "просто поставлен в известность".
"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму... По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе", – предупредили в ГУР.
По данным разведки, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности".
В ГУР напомнили, что Белорусская АЭС возле города Островец построена в 2020 году "по российскому проекту и на российские деньги". Международные эксперты отмечали, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.
В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".