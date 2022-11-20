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Россияне планируют теракты в Беларуси, в том числе на АЭС – ГУР

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По данным ГУР, одна из главных целей российских диверсий Белорусская АЭС
По данным ГУР, одна из главных целей российских диверсий – Белорусская АЭС
Фото: depositphotos.com

Российские спецслужбы запланировали ряд терактов в Беларуси, в которых обвинят страны НАТО и Украину, чтобы ускорить втягивание белорусской армии в войну. Об этом 20 ноября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Речь идет об искусственно спровоцированных техногенных катастрофах на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, примыкающие к границам стран ЕС и Украины, в частности Гродненская и Брестская области.

"Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция "Островец", – подчеркнули в ГУР.

По данным украинской разведки, разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ "просто поставлен в известность".

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму... По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе", – предупредили в ГУР.

По данным разведки, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности".

В ГУР напомнили, что Белорусская АЭС возле города Островец построена в 2020 году "по российскому проекту и на российские деньги". Международные эксперты отмечали, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

С территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе, с белорусских аэродромов взлетали самолеты, обстреливавшие Украину.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

4 ноября Лукашенко сказал, что у него "нет никакого желания отправлять в Украину белорусских военных".

Теги: Россия, теракт, Беларусь, диверсия, АЭС, спецслужбы, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Белорусская АЭС
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