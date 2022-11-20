Россияне планируют теракты в Беларуси, в том числе на АЭС – ГУР

Речь идет об искусственно спровоцированных техногенных катастрофах на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, примыкающие к границам стран ЕС и Украины, в частности Гродненская и Брестская области.

"Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция "Островец", – подчеркнули в ГУР.

По данным украинской разведки, разработкой и реализацией "проекта" занимаются российские спецслужбы. Белорусский КГБ "просто поставлен в известность".

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму... По мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для Кремля общественное мнение в белорусском обществе", – предупредили в ГУР.

По данным разведки, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности".

В ГУР напомнили, что Белорусская АЭС возле города Островец построена в 2020 году "по российскому проекту и на российские деньги". Международные эксперты отмечали, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.