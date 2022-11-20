В Генштабе не исключают, что российские ДРГ могут попытаться попасть в Украину из Беларуси и РФ

Об этом проинформировал пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины 20 ноября.

О численности подразделений не сообщается.

Однако в Генштабе не исключают, что оккупанты предпримут попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории РФ и Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов.