ЕС потребовал остановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент 11 февраля принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью.

За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался Фото: depositphotos.com

Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает пресс-служба Европарламента.

За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

"Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности", – сказано в сообщении.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в парламенте, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта. Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году.

Этот процесс должен был подтвердить уровень безопасности станции, что позволило бы Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша.

Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проекту, сообщало российское агентство ТАСС. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.

Начиная со средины января компания "Днепросталь-Энерго" украинского бизнесмена Виктора Пинчука начала поставки электроэнергии в Украину с Белорусской АЭС.