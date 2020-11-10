В Беларуси остановили первую в стране АЭС

Представитель инфоцентра Белорусской атомной электростанции сообщил, что выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет, так как требуется замена определенного оборудования.

Выработка электроэнергии на Белорусской атомной станции временно приостановлена. Эту информацию агентству "Интерфакс-Запад" сообщил представитель информационного центра БелАЭС.

Представитель инфоцентра рассказал, что выработки электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет, так как требуется замена определенного оборудования.

В инфоцентре затруднились назвать предполагаемые сроки возобновления выработки электроэнергии на БелАЭС.

Вечером 9 ноября министерство энергетики Беларуси проинформировало, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины этого шага не указывались, так же как наличие или отсутствие выработки электроэнергии.

Источник TUT.BY сообщил, что причина остановки АЭС – взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором.

В октябре 2020-го на первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию, а 3 ноября энергоблок был включен в объединенную энергосистему страны. 7 ноября его мощность повысили до 400 МВт.

Александр Лукашенко заявил, что после запуска Белорусской атомной электростанции Беларусь становится ядерной державой.

Белорусская АЭС – первая атомная станция в Беларуси – находится в Островце Гродненской области. Согласно проекту, БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.