Украинские военные отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник сосредотачивает основные усилия своих наступательных действий в направлениях Бахмута, Авдеевки и Новопавловки.

"На запорожском направлении оккупанты обороняются. [...] На криворожском и херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование", – объяснил Генштаб ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.