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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле семи населенных пунктов на Донбассе – Генштаб ВСУ

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Атаки врага ВСУ отбили в двух областях, отметили в Генштабе
Атаки врага ВСУ отбили в двух областях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За сутки Вооруженные силы Украины пресекли атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Об этом проинформировал 20 ноября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клещеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник сосредотачивает основные усилия своих наступательных действий в направлениях Бахмута, Авдеевки и Новопавловки.

"На запорожском направлении оккупанты обороняются. [...] На криворожском и херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование", – объяснил Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TebQeoRSt6RjoUSCp2pv1egk2758dirMHnJJPSKCVcSG3hKApkc5EsKGKCajHPt7l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

На бахмутском направлении сосредоточены максимальные силы россиян, там около 30 тыс. оккупантов, рассказал 6 ноября спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, оборона, Авдеевка, Опытное, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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