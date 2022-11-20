Силы обороны 19 ноября отбили атаки оккупантов в районе семи населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

Согласно данным Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, обстреливает из танков и всего спектра артиллерии в районы населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области", – говорится в сводке.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка существенно не изменилась, на купянском и лиманском, а также запорожском направлениях войска РФ ведут оборону на захваченных рубежах, на криворожском и херсонском – позиционную оборону, сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что оккупанты продолжают нарушать международное право и наносят удары по гражданской инфраструктуре. За сутки нанесли по Украине один авиационный, четыре ракетных удара и 59 – из реактивной артиллерии.