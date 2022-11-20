Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных удара и 59 – из реактивной артиллерии. Под обстрел попал в том числе Херсон – Генштаб

"Враг нанес один авиационный и четыре ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетных ударов российской федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск [Донецкой области]", – сказано в сообщении.
Войска РФ обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты на купянском, лиманском, бахмутском, запорожском направлениях.
"На криворожском и херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
За неделю с 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. 111 из них были нанесены 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили 102 воздушные цели.