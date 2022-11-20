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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных удара и 59 – из реактивной артиллерии. Под обстрел попал в том числе Херсон – Генштаб

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Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Россия наносит ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска за сутки нанесли по Украине четыре ракетных удара и 59 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованной утром 20 ноября.

"Враг нанес один авиационный и четыре ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетных ударов российской федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск [Донецкой области]", – сказано в сообщении. 

Войска РФ обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты на купянском, лиманском, бахмутском, запорожском направлениях. 

"На криворожском и херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vwp3hev42TuhzQE5EEQL9h13rVLNZRrmC7fjqm9LwAF6C42wmzQwJqBZhG3cUijhl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

За неделю с 11-го по 17 ноября российские войска нанесли 148 ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ. 111 из них были нанесены 15 ноября по объектам критической инфраструктуры. Украинские защитники уничтожили 102 воздушные цели.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Херсон, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Святогорск, артиллерия, ВСУ, ракеты, Бахмут, Чернобаевка
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