Оккупанты за сутки нанесли по Украине четыре ракетных удара и 59 – из реактивной артиллерии. Под обстрел попал в том числе Херсон – Генштаб

"Враг нанес один авиационный и четыре ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетных ударов российской федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск [Донецкой области]", – сказано в сообщении.

Войска РФ обстреливали из минометов и артиллерии населенные пункты на купянском, лиманском, бахмутском, запорожском направлениях.

"На криворожском и херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона", – сообщили в Генштабе.