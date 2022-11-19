Нардеп Трухин и губернаторы проводили автоколонну гуманитарной помощи для Херсона

Колонну провожали руководитель Николаевской области Виталий Ким, заместитель главы Николаевской ОВА Максим Беспальчук и народный депутат Украины Александр Трухин.

"Эти люди как герои перетерпели оккупацию, и потому мы должны им помочь, как помогаем сегодня ВСУ", – подчеркнул Трухин.

На месте раздачи гуманитарной помощи собрались жители Херсона.

"Свое всегда вкуснее и роднее, российские продукты ужасны, я очень рада, что вернулись и наши продукты, и наша страна, и наконец наш двухцветный флаг – я счастлива", – сказала жительница Херсона Елена, пережившая оккупацию с двумя детьми.

Корреспондент ICTV отметил, что в Херсоне нет света, воды и тепла, но уже начали работать кафе, в палатках ГСЧС можно обогреться и зарядить гаджеты от генераторов.