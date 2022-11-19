В освобожденный Херсон из Киева прибыл первый поезд с начала полномасштабного вторжения РФ. Фото, видео

Поезд отправился из Киева в 22.14 18 ноября. В вагонах было 200 пассажиров, они купили билеты "До победы". Рейс пришел в 10.05.

На перроне пассажиров встречали около 100 человек. Также на платформе прошел концерт певца Коли Серьги и рэпера Yarmak.

Поезд будет следовать по четным числам, а возвращаться назад – по нечетным.

Видео и фото встречи пассажиров поезда опубликовало в Telegram "Суспільне Херсон". Канал отметил, что поездом в Херсон приехала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграиции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также в одном из вагонов был груз "Укрпошти".