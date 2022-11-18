Пионтковский: После освобождения Херсона в России не осталось людей, которые не ответили бы, что война проиграна

"Это громадный символический шаг. Военные эксперты подчеркивают военное значение, и оно огромно. В пределах досягаемости нашей артиллерии сейчас перешеек [на Крым]..." – сказал он.

Пионтковский отметил, что еще важнее военного значения освобождения Херсона психологический и политический эффект.

"Это триггер неизбежного изменения сознания и российского общества, и российского глубинного народа, и бункера. Да, может быть, и самого фюрера. Я думаю, что после Херсона не осталось ни одного человека в России, который сам себе не отвечает честно, что Россия потерпела поражение и война проиграна. Это не сразу скажется конкретно в каких-то политических действиях, но это изменение сознания очень важно и необратимо. И оно, конечно, ускорит окончательную победу Украины", – сказал Пионтковский.

Он отметил при этом, что публично многие люди еще не скажут о проигрыше РФ в войне.

Политолог ответил на вопрос, стал ли Херсон для президента России Владимира Путина тем, чем был для лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера российский город Сталинград.

"Для Путина Херсон стал уже Курском. Роль Сталинграда была размыта. После Курска уже никто из немецких военных не сомневался, что война проиграна", – сказал он.

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