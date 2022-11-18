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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: После освобождения Херсона в России не осталось людей, которые не ответили бы, что война проиграна

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Андрей Пионтковский рассказал о значении деоккупации Херсона
Андрей Пионтковский рассказал о значении деоккупации Херсона
Фото: Иван Шаблов / Facebook

Освобождение Херсона от российских оккупантов необратимо изменит сознание россиян в отношении войны в Украине. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

"Это громадный символический шаг. Военные эксперты подчеркивают военное значение, и оно огромно. В пределах досягаемости нашей артиллерии сейчас перешеек [на Крым]..." – сказал он.

Пионтковский отметил, что еще важнее военного значения освобождения Херсона психологический и политический эффект.

"Это триггер неизбежного изменения сознания и российского общества, и российского глубинного народа, и бункера. Да, может быть, и самого фюрера. Я думаю, что после Херсона не осталось ни одного человека в России, который сам себе не отвечает честно, что Россия потерпела поражение и война проиграна. Это не сразу скажется конкретно в каких-то политических действиях, но это изменение сознания очень важно и необратимо. И оно, конечно, ускорит окончательную победу Украины", – сказал Пионтковский.

Он отметил при этом, что публично многие люди еще не скажут о проигрыше РФ в войне.

Политолог ответил на вопрос, стал ли Херсон для президента России Владимира Путина тем, чем был для лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера российский город Сталинград.

"Для Путина Херсон стал уже Курском. Роль Сталинграда была размыта. После Курска уже никто из немецких военных не сомневался, что война проиграна", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Херсон, Андрей Пионтковский, война России против Украины, деоккупация
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