Пионтковский: Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон

Пионтковский: Путинские доброхоты не понимают, что Крым гораздо более уязвим и Украина пойдет его освобождать. Донбассом можно заняться позже Фото: radiosvoboda.org

"Куда, на ваш взгляд, пойдет украинская армия после Херсона?" – спросил Гордон.

"Я грамотный слушатель военных экспертов. Они говорят все в один голос – и западные, и украинские, я думаю, это понимают и российские, – это наступление из Запорожья на Мелитополь, к азовскому побережью, создающее этот громадный суперкотел Крым – Херсон", – ответил Пионтковский.

Это может быть шагом к освобождению Крыма, считает политолог. По его мнению, украинская армия может начать освобождение полуострова до того, как очистит от оккупантов восточные области.

"Этого не понимают все эти путинские доброхоты. В Вашингтоне я каждый день перелистывая многочисленные планы "вечного мира" между Украиной и Россией и везде подчеркивается: "Да, уже поняли, что придется сдать и Донбасса, и все [другое]..." Но вот для Крыма все эти планировщики [предлагают] переходный период на семь лет. Они не понимают, что Украина пойдет в первую очередь на Крым. Просто военная логика говорит: Крым гораздо более уязвим. Поэтому Украина пойдет освобождать Крыма, а Донбассом-то можно заняться позже", – сказал аналитик.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube