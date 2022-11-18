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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Наступление ВСУ на Мелитополь может создать громадный суперкотел Крым – Херсон

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Пионтковский: Путинские доброхоты не понимают, что Крым гораздо более уязвим и Украина пойдет его освобождать. Донбассом можно заняться позже
Пионтковский: Путинские доброхоты не понимают, что Крым гораздо более уязвим и Украина пойдет его освобождать. Донбассом можно заняться позже
Фото: radiosvoboda.org

Живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский предполагает, что после Херсонской области украинская армия начнет наступление в Запорожской. Такое мнение аналитик высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Куда, на ваш взгляд, пойдет украинская армия после Херсона?" – спросил Гордон. 

"Я грамотный слушатель военных экспертов. Они говорят все в один голос – и западные, и украинские, я думаю, это понимают и российские, – это наступление из Запорожья на Мелитополь, к азовскому побережью, создающее этот громадный суперкотел Крым – Херсон", – ответил Пионтковский. 

Это может быть шагом к освобождению Крыма, считает политолог. По его мнению, украинская армия может начать освобождение полуострова до того, как очистит от оккупантов восточные области. 

"Этого не понимают все эти путинские доброхоты. В Вашингтоне я каждый день перелистывая многочисленные планы "вечного мира" между Украиной и Россией и везде подчеркивается: "Да, уже поняли, что придется сдать и Донбасса, и все [другое]..." Но вот для Крыма все эти планировщики [предлагают] переходный период на семь лет. Они не понимают, что Украина пойдет в первую очередь на Крым. Просто военная логика говорит: Крым гораздо более уязвим. Поэтому Украина пойдет освобождать Крыма, а Донбассом-то можно заняться позже", – сказал аналитик. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила российских оккупантов из северных областей, в том числе из-под Киева. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке. Силы обороны Украины освободили от оккупантов почти всю Харьковскую область и часть Херсонской области, в том числе Херсон (это был единственный областной центр Украины, который российской армии удалось захватить с февраля). 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не остановит контрнаступление, поскольку ее задача – освободить от оккупантов всю территорию. 

16 ноября советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты вернулись к идее взять в "клещи" украинские войска в Донецкой области и с этой целью начали наступать в районе Гуляйполя Запорожской области. "Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно", – сказал он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Донбасс, Мелитополь, Запорожская область, Андрей Пионтковский, ВСУ, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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