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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW допускают, что ВСУ могут сорвать усилия оккупантов по удержанию обороны на востоке Херсонской области

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Украинский огневой контроль может помешать оккупантам эффективно обороняться в левобережной части Херсонской области, полагают в ISW
Украинский огневой контроль может помешать оккупантам эффективно обороняться в левобережной части Херсонской области, полагают в ISW
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские Вооруженные силы уже начали наносить удары по российским районам сосредоточения и военным объектам на логистических маршрутах в левобережной части Херсонской области. Это может сделать оборону оккупантов уязвимой, говорится в оперативной сводке американского Института исследования войны (ISW) за 10 ноября.

По мнению аналитиков, российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату", подобной той, что была успешно использована ВСУ для возвращения западной (правобережной) части Херсонской области.

Отмечается, что несколько основных наземных линий логистики, важных для оккупантов, проходят через восточную Херсонскую область в другие контролируемые Россией районы на юге Украины. Это, в частности, южная трасса Т2202 Новая Каховка – Армянск, юго-восточная трасса Р47 Каховка – Геническ и трасса М14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя Донецкой области.

"Спутниковые снимки с географической привязкой указывают на то, что российские войска создают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критически важных линий [логистики], а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские удары уже начали нацеливаться на российские районы сосредоточения и военные объекты на этих маршрутах", – сказано в сводке ISW.

Таким образом, подчеркивают в Институте исследования войны, ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, что соединяют временно оккупированный Крым с "материком", создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

"Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических [для россиян] последствий в восточной части Херсонской области [как ранее в западной], но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий", – резюмируют в ISW.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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