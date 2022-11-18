В ISW допускают, что ВСУ могут сорвать усилия оккупантов по удержанию обороны на востоке Херсонской области

По мнению аналитиков, российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату", подобной той, что была успешно использована ВСУ для возвращения западной (правобережной) части Херсонской области.

Отмечается, что несколько основных наземных линий логистики, важных для оккупантов, проходят через восточную Херсонскую область в другие контролируемые Россией районы на юге Украины. Это, в частности, южная трасса Т2202 Новая Каховка – Армянск, юго-восточная трасса Р47 Каховка – Геническ и трасса М14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя Донецкой области.

"Спутниковые снимки с географической привязкой указывают на то, что российские войска создают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критически важных линий [логистики], а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские удары уже начали нацеливаться на российские районы сосредоточения и военные объекты на этих маршрутах", – сказано в сводке ISW.

Таким образом, подчеркивают в Институте исследования войны, ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, что соединяют временно оккупированный Крым с "материком", создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

"Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических [для россиян] последствий в восточной части Херсонской области [как ранее в западной], но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий", – резюмируют в ISW.