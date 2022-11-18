Россияне обстреливают правый берег Днепра, держат под огневым поражением Херсон, Чернобаевку, Антоновку – ОК "Юг"

"Оккупанты держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи от места попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме", – сказано в сообщении.
По данным ВСУ, враг передислоцирует войска, чтобы они не попали под обстрел с правого берега, а также продолжает принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области.
"В частности, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки. В Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сводке.
В то же время украинские подразделения продолжают стабилизационные мероприятия, закрепляются на деоккупированных территориях и устанавливают огневой контроль над транспортно-логистическими путями и войсками оккупантов на левобережье.
"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальное нуждается в доразведывании", – отметили в командовании.
В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из семи боевых кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.