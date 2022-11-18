Россияне обстреливают правый берег Днепра, держат под огневым поражением Херсон, Чернобаевку, Антоновку – ОК "Юг"

Деоккупированный Херсон сейчас в зоне поражения российских войск Фото: EPA

"Оккупанты держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон. В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи от места попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме", – сказано в сообщении.

По данным ВСУ, враг передислоцирует войска, чтобы они не попали под обстрел с правого берега, а также продолжает принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области.

"В частности, оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки. В Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница. Все медицинское оборудование и машины скорой помощи вывезено в направлении временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сводке.

В то же время украинские подразделения продолжают стабилизационные мероприятия, закрепляются на деоккупированных территориях и устанавливают огневой контроль над транспортно-логистическими путями и войсками оккупантов на левобережье.

"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальное нуждается в доразведывании", – отметили в командовании.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота состоит из семи боевых кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами "Калибр".