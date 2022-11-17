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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Таких масштабов я еще не видел". Омбудсмен рассказал о пыточных оккупантов в Херсонской области

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Уполномоченный по правам человека: Такого не было даже в Харьковской области
Уполномоченный по правам человека: Такого не было даже в Харьковской области
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

В Херсоне обнаружены две пыточные, где подвергали пыткам десятки людей, после пыток жертв убивали. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, видео опубликовал Офис омбудсмена в YouTube 17 ноября.

"Это максимально ужасные места. Я общался с парнем, который находился там 45 дней, и его там пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали", – рассказал он.

Лубинец заявил, что есть разница даже с ранее оккупированными территориями Харьковской области.

"Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все пыточные в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный. Это свидетельствует о том, что российские военные – это нелюди, которые получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан", – сказал он.

Лубинец уверен, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

"Это система, которую построила Российская Федерация. Открывается военная комендатура, и при ней обязательно пыточная, где пытают и убивают гражданских", – сказал он.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

17 ноября начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.

Теги: Херсонская область, пытки, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты
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