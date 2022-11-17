"Таких масштабов я еще не видел". Омбудсмен рассказал о пыточных оккупантов в Херсонской области

"Это максимально ужасные места. Я общался с парнем, который находился там 45 дней, и его там пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали", – рассказал он.
Лубинец заявил, что есть разница даже с ранее оккупированными территориями Харьковской области.
"Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все пыточные в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный. Это свидетельствует о том, что российские военные – это нелюди, которые получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан", – сказал он.
Лубинец уверен, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.
"Это система, которую построила Российская Федерация. Открывается военная комендатура, и при ней обязательно пыточная, где пытают и убивают гражданских", – сказал он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на юге и востоке Украины.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные находятся на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
17 ноября начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев сообщил, что на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей во время деоккупационных мероприятий правоохранители обнаружили 991 тело мирных жителей.