"Таких масштабов я еще не видел". Омбудсмен рассказал о пыточных оккупантов в Херсонской области

Уполномоченный по правам человека: Такого не было даже в Харьковской области Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"Это максимально ужасные места. Я общался с парнем, который находился там 45 дней, и его там пытали. В это время он видел, как вместе с ним десятки людей подвергались пыткам. Их били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости, и все это происходило на камеру, то есть россияне все это снимали", – рассказал он.

Лубинец заявил, что есть разница даже с ранее оккупированными территориями Харьковской области.

"Таких масштабов я еще не видел. А я посещал лично все пыточные в разных областях Украины. Этот масштаб просто ужасный. Это свидетельствует о том, что российские военные – это нелюди, которые получают от этого какое-то удовольствие, когда убивают и подвергают пыткам наших граждан", – сказал он.

Лубинец уверен, что российские пыточные будут найдены и в других населенных пунктах.

"Это система, которую построила Российская Федерация. Открывается военная комендатура, и при ней обязательно пыточная, где пытают и убивают гражданских", – сказал он.