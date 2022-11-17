В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов – Монастырский

Видеозапись эфира с его участием МВД опубликовало в Facebook.
По его словам, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины находят множество мест массовых содержаний и захоронений. На данный момент найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки.
"В частности, уже возбуждено 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений", – сказал министр.
Монастырский отметил, что правоохранители осматривают все обнаруженные пыточные и фиксируют каждый факт.
Накануне СБУ сообщила об обнаружении в Херсоне документов ФСБ России, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. Были выявлены задокументированные факты похищений и пыток с их участием, а также грабежа домов местных жителей.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.
9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.
12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.