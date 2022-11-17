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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов – Монастырский

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Правоохранители осматривают все обнаруженные тюрьмы и фиксируют факты пыток
Правоохранители осматривают все обнаруженные тюрьмы и фиксируют факты пыток
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В освобожденных районах Херсонской области открыто 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений, совершенных во время оккупации. Об этом 16 ноября в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

 Видеозапись эфира с его участием МВД опубликовало в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины находят множество мест массовых содержаний и захоронений. На данный момент найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки.

"В частности, уже возбуждено 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений", – сказал министр.

Монастырский отметил, что правоохранители осматривают все обнаруженные пыточные  и фиксируют каждый факт.

Накануне СБУ сообщила об обнаружении в Херсоне документов ФСБ России, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. Были выявлены задокументированные факты похищений и пыток с их участием, а также грабежа домов местных жителей.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: МВД, Херсонская область, пытки, война России против Украины, Денис Монастырский, деоккупация
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