В освобожденной части Херсонской области найдено 11 тюрем оккупантов – Монастырский

Правоохранители осматривают все обнаруженные тюрьмы и фиксируют факты пыток Фото: Служба безпеки України / Telegram

Видеозапись эфира с его участием МВД опубликовало в Facebook.

По его словам, сотрудники полиции и Службы безопасности Украины находят множество мест массовых содержаний и захоронений. На данный момент найдено 11 тюрем оккупантов, в четырех из них применялись пытки.

"В частности, уже возбуждено 436 производств по результатам первых признаков военных преступлений", – сказал министр.

Монастырский отметил, что правоохранители осматривают все обнаруженные пыточные и фиксируют каждый факт.

Накануне СБУ сообщила об обнаружении в Херсоне документов ФСБ России, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. Были выявлены задокументированные факты похищений и пыток с их участием, а также грабежа домов местных жителей.