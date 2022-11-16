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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ обнаружила в Херсоне списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами

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СБУ нашла в Херсоне засекреченные документы ФСБ России
СБУ нашла в Херсоне засекреченные документы ФСБ России
Фото: depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли в Херсоне засекреченные документы ФСБ России, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 16 ноября в Telegram.

По информации СБУ, среди изъятого были "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела, сообщение агентов о результатах выполнения задач, а также "протоколы обысков" в квартирах херсонцев.

Служба установила, что агенты давали "наводку" российским оккупантам на места пребывания украинских патриотов. Также они, отметили в СБУ, участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".

"Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков". Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении",  говорится в сообщении.

Изъятые материалы были направлены на экспертизу.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в частности, в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, а спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Зеленского.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, преследования, война, ФСБ, похищение, обыск, пытки, экспертиза, война России против Украины, документы, безопасность, сотрудничество
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