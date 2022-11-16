СБУ обнаружила в Херсоне списки агентов ФСБ, которые сотрудничали с оккупантами

По информации СБУ, среди изъятого были "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела, сообщение агентов о результатах выполнения задач, а также "протоколы обысков" в квартирах херсонцев.
Служба установила, что агенты давали "наводку" российским оккупантам на места пребывания украинских патриотов. Также они, отметили в СБУ, участвовали в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".
"Выявлены задокументированные факты похищения и пытки потерпевших, а также разграбление их домов под видом проведения "обысков". Сотрудники СБУ получили информацию о том, что пособники агрессора были завербованы кадровыми сотрудниками ФСБ, входившими в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении", – говорится в сообщении.
Изъятые материалы были направлены на экспертизу.
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